Более 79% россиян доверяют Путину
77,2% опрошенных одобряют деятельность президента
15 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 3 по 9 марта, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян. Причем этот показатель за неделю увеличился на 0,6 п.п. Результаты опроса опубликовала пресс-служба центра.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов", – говорится в материале.
Одобряют деятельность российского лидера 77,2% опрошенных.
Работу правительства РФ одобряют 52,4% россиян, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 53,1% респондентов. Доверие к председателю правительства выразили 61,6% участников опроса.
07:11:14 15-03-2025
выглядит как самовнушение
08:14:02 15-03-2025
Гость (07:11:14 15-03-2025) выглядит как самовнушение...
Как массовое сумасшествие.
16:35:30 15-03-2025
Гость (07:11:14 15-03-2025) выглядит как самовнушение... Религия тоже аутотренинг.
07:14:59 15-03-2025
Страшно поверить.
14:38:11 15-03-2025
Гость (07:14:59 15-03-2025) Страшно поверить.... Трудно проверить
08:13:07 15-03-2025
А чё не 101% ?
12:48:23 15-03-2025
Гость (08:13:07 15-03-2025) А чё не 101% ?... 146%
Не чего не напоминает....?
08:33:04 15-03-2025
Сколько не повторяй сахар-сахар,во рту слаще не станет
10:06:25 15-03-2025
Сколько россиян доверяют ВЦИОМу?
11:23:40 15-03-2025
Гость (10:06:25 15-03-2025) Сколько россиян доверяют ВЦИОМу?... Мы вообще доверчивые!
12:20:19 15-03-2025
В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И государством вы не можете руководить! Добейтесь хоть каких то успехов сами и посмотрим как вам будут доверять!
17:36:37 15-03-2025
Барнаулец (12:20:19 15-03-2025) В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И...
А про какие успехи ты пишешь? В чем они заключаются?
18:38:16 15-03-2025
Барнаулец (12:20:19 15-03-2025) В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И... Адам Кадыров максимально успешен для своего возраста. И парень боевой.
08:06:31 16-03-2025
Гость (18:38:16 15-03-2025) Адам Кадыров максимально успешен для своего возраста. И паре... Видимо, этого барнаульца данный факт очень радует. Понятно все.
12:36:57 15-03-2025
рейтинг Николае Чаушеску был 99% за неделю до расстрела
13:03:14 15-03-2025
Гость (12:36:57 15-03-2025) рейтинг Николае Чаушеску был 99% за неделю до расстрела... Плохое сравнение.
Чаушеску для страны старался, заводы у буржуев покупал для выпуска продукции, в т.ч. для экспорта в СССР.
19:53:43 15-03-2025
Гость (13:03:14 15-03-2025) Плохое сравнение. Чаушеску для страны старался, заводы у... Да нет, почему же плохое?...
12:47:37 15-03-2025
"После того как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, нам по плечу любые показатели" Делягин Михаил Геннадьевич.
13:12:20 15-03-2025
ВЦИОМ опять премию получили.
19:40:42 15-03-2025
Сколько ни талдычь "халва", во рту слаще не станет! Опрашивали-то кого: депутатов, небось, и чинуш?