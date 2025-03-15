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Более 79% россиян доверяют Путину

77,2% опрошенных одобряют деятельность президента

15 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 3 по 9 марта, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян. Причем этот показатель за неделю увеличился на 0,6 п.п. Результаты опроса опубликовала пресс-служба центра.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов", – говорится в материале.

Одобряют деятельность российского лидера 77,2% опрошенных.

Работу правительства РФ одобряют 52,4% россиян, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 53,1% респондентов. Доверие к председателю правительства выразили 61,6% участников опроса.

Владимир Путин Россия опросы Михаил Мишустин

Комментарии 20

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Гость

07:11:14 15-03-2025

выглядит как самовнушение

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Гость

08:14:02 15-03-2025

Гость (07:11:14 15-03-2025) выглядит как самовнушение...
Как массовое сумасшествие.

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Гость

16:35:30 15-03-2025

Гость (07:11:14 15-03-2025) выглядит как самовнушение... Религия тоже аутотренинг.

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Гость

07:14:59 15-03-2025

Страшно поверить.

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Гость

14:38:11 15-03-2025

Гость (07:14:59 15-03-2025) Страшно поверить.... Трудно проверить

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Гость

08:13:07 15-03-2025

А чё не 101% ?

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Гость

12:48:23 15-03-2025

Гость (08:13:07 15-03-2025) А чё не 101% ?... 146%
Не чего не напоминает....?

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гость

08:33:04 15-03-2025

Сколько не повторяй сахар-сахар,во рту слаще не станет

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Гость

10:06:25 15-03-2025

Сколько россиян доверяют ВЦИОМу?

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Гость

11:23:40 15-03-2025

Гость (10:06:25 15-03-2025) Сколько россиян доверяют ВЦИОМу?... Мы вообще доверчивые!

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Барнаулец

12:20:19 15-03-2025

В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И государством вы не можете руководить! Добейтесь хоть каких то успехов сами и посмотрим как вам будут доверять!

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Гость

17:36:37 15-03-2025

Барнаулец (12:20:19 15-03-2025) В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И...
А про какие успехи ты пишешь? В чем они заключаются?

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Гость

18:38:16 15-03-2025

Барнаулец (12:20:19 15-03-2025) В комментариях пишут трусы! Боитесь воевать, сидите молча! И... Адам Кадыров максимально успешен для своего возраста. И парень боевой.

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Гость

08:06:31 16-03-2025

Гость (18:38:16 15-03-2025) Адам Кадыров максимально успешен для своего возраста. И паре... Видимо, этого барнаульца данный факт очень радует. Понятно все.

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Гость

12:36:57 15-03-2025

рейтинг Николае Чаушеску был 99% за неделю до расстрела

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Гость

13:03:14 15-03-2025

Гость (12:36:57 15-03-2025) рейтинг Николае Чаушеску был 99% за неделю до расстрела... Плохое сравнение.
Чаушеску для страны старался, заводы у буржуев покупал для выпуска продукции, в т.ч. для экспорта в СССР.

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Гость

19:53:43 15-03-2025

Гость (13:03:14 15-03-2025) Плохое сравнение. Чаушеску для страны старался, заводы у... Да нет, почему же плохое?...

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Гость

12:47:37 15-03-2025

"После того как мы подчинили Росстат Минэкономразвитию, нам по плечу любые показатели" Делягин Михаил Геннадьевич.

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Иванна

13:12:20 15-03-2025

ВЦИОМ опять премию получили.

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Гость

19:40:42 15-03-2025

Сколько ни талдычь "халва", во рту слаще не станет! Опрашивали-то кого: депутатов, небось, и чинуш?

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