Более 79% россиян доверяют Путину

77,2% опрошенных одобряют деятельность президента

15 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 3 по 9 марта, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян. Причем этот показатель за неделю увеличился на 0,6 п.п. Результаты опроса опубликовала пресс-служба центра.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов", – говорится в материале.

Одобряют деятельность российского лидера 77,2% опрошенных.

Работу правительства РФ одобряют 52,4% россиян, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 53,1% респондентов. Доверие к председателю правительства выразили 61,6% участников опроса.