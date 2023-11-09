Как на Алтае следят за уборкой снега на дорогах и сколько на это тратят денег

Только в этом году для муниципалитетов края закупили 23 новые единицы дорожной техники

09 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Дорожные службы Алтайского края перешли на зимний режим работы. В регионе установилась минусовая температура, а на некоторых участках дорог образовался сильный гололед. В общей сложности к этой зиме власти Алтайского края подготовили около тысячи единиц различной дорожной техники, которая в круглосуточном режиме будет бороться с наледью и сугробами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко. Что еще делают в регионе, чтобы зимой двигаться по трассам было безопаснее, – в нашем материале.

"Все эти вложения окупаются многократно"

В Алтайском крае самая большая протяженность дорог среди всех субъектов страны. От того, как зимой дорожники убирают снег, зависит безопасность водителей и пассажиров. Как пояснил глава региона Виктор Томенко, сейчас все дорожные службы находятся во всеоружии. В случае если в отдельных муниципалитетах возникнут сложности, краевые службы готовы прийти на помощь. Работа диспетчерских служб, которые контролируют обстановку на дорогах, организована в круглосуточном режиме.

"Вопрос безопасности на дорогах, как я уже говорил, один из важнейших для органов власти, как краевых, так и для муниципальных. Поэтому и ситуация с уборкой дорог, их обработкой противогололедными материалами, установкой снегозадерживающих заборов будет как обычно под пристальным контролем ответственных служб", – написал Виктор Томенко в телеграм-канале и обратился к алтайским водителям, чтобы они зимой были особенно внимательными на дорогах.

В этом году для муниципалитетов края приобрели 23 единицы дорожной техники: фронтальные погрузчики, тяжелые автогрейдеры, а также тягач с краном-манипулятором. Еще в середине августа Виктор Томенко лично проверил работу одного из новеньких погрузчиков.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В этом году, сообщал губернатор, муниципалитеты подали заявки на покупку техники на 500 миллионов рублей. Ее будут приобретать постепенно. Например, для Бийска купили три тяжелых автогрейдера.

"Все эти вложения окупаются многократно. Жизнь в нашем крае становится комфортнее, логистика для бизнеса – эффективнее, а значит, Алтайский край становится все более привлекательным местом для инвестиций", – сообщил в своем телеграм-канале Виктор Томенко.

"Стало гораздо легче"

В общей сложности власти региона с 2020 года приобрели больше 600 единиц дорожной техники на сумму около 5 миллиардов рублей, открыли в крае несколько асфальтобетонных заводов.

Например, Славгороду с 2019 года передали девять единиц дорожной техники на общую сумму около 43,5 миллиона рублей. Среди них автогрейдер, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, трактор МТЗ с насадками (щетки, шнек), комбинированная уборочная машина МД-651, КамАЗ с отвалами и функцией разброса песка.

По словам главы муниципального округа Славгород Людмилы Подгоры, благодаря этой технике удается более оперативно ухаживать за дорогами не только зимой, но и летом.

В Краснощековском районе за последние три года приобрели шесть единиц дорожной техники, потратив на нее почти 37 миллионов рублей. Целинный район за последние несколько лет получил трактор МТЗ, грузовую машину КамАЗ с КДМ, экскаватор, грейдер, ассенизаторский автомобиль. До конца года ожидается поступление еще одного трактора на базе МТЗ, оборудованного КМУ, который тоже будет помогать чистить села от снега.

Однако глава Целинного района Виктор Бирюков считает, что для того чтобы району полностью закрыть потребности, надо еще два новых грейдера, два тяжелых колесных трактора с отвалами и три-четыре новых автомобиля.

"Проблемы с техникой еще остаются, но Министерство транспорта Алтайского края советуется с нами, что необходимо приобретать в первую очередь. Наши пожелания учитываются при закупке техники", – уверен Виктор Бирюков.

А вот в Локтевский район за последние пять лет передали 20 единиц техники, чего в новейшей истории муниципалитета никогда еще не было.