НОВОСТИПолитика

Более 80 процентов британцев хотели бы видеть Путина премьером страны

Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен

30 января 2024, 07:57, ИА Амител

Результаты опроса / Фото из социальных сетей
Результаты опроса / Фото из социальных сетей

Британцы в социальных сетях проголосовали за то, чтобы Владимир Путин стал премьером страны. За кандидатуру российского президента проголосовало 87,4% пользователей.

Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен. 

Участие в голосовании, которое опубликовал Куртен, приняли больше 40 тысяч человек, подавляющее большинство из которых проголосовали за Путина.

За действующего премьера Риши Сунака и лидера оппозиции Кира Стармера суммарно проголосовали всего 9,2%.

Политика

Комментарии 10

Avatar Picture
Грыша

08:31:40 30-01-2024

Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:11 30-01-2024

Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... Он ваш?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:18 30-01-2024

Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... С дуба рухнул? Они про село ваще не знают, не то, чтобы про вас.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:24 30-01-2024

Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... Я как-то участвовала в их опросе. Вопросы так оригинально поставлены, что на них нельзя однозначно ответить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:43:58 30-01-2024

Лично я не против....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:03 30-01-2024

Без проблем,даже доплаты требовать не будем

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:56 30-01-2024

Парадокс, во вражеском стане поддержка выше, чем у нас в России. Оказывается гипноз и на врагов тоже действует.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:40 30-01-2024

ага, раскатали... самим нужен)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:16 30-01-2024

Пусть забирают

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:55 30-01-2024

"Партия наследия была создана в 2020 году для защиты нашего наследия и восстановления нашей нации". Что-то очень похожее на "духовные скрепы". Мелкая организация, отделившаяся от партии независимости в конце 20 года. Судя по фото из Вики, руководит там какой-то фрик, даже не из правых, а уже из ультраправых.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров