Более 80 процентов британцев хотели бы видеть Путина премьером страны
Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен
30 января 2024, 07:57, ИА Амител
Результаты опроса / Фото из социальных сетей
Британцы в социальных сетях проголосовали за то, чтобы Владимир Путин стал премьером страны. За кандидатуру российского президента проголосовало 87,4% пользователей.
Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.
Участие в голосовании, которое опубликовал Куртен, приняли больше 40 тысяч человек, подавляющее большинство из которых проголосовали за Путина.
За действующего премьера Риши Сунака и лидера оппозиции Кира Стармера суммарно проголосовали всего 9,2%.
08:31:40 30-01-2024
Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...
08:57:11 30-01-2024
Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... Он ваш?
09:25:18 30-01-2024
Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... С дуба рухнул? Они про село ваще не знают, не то, чтобы про вас.
11:16:24 30-01-2024
Грыша (08:31:40 30-01-2024) Странно как то... Нас про нашего Президента не спрашивают...... Я как-то участвовала в их опросе. Вопросы так оригинально поставлены, что на них нельзя однозначно ответить.
08:43:58 30-01-2024
Лично я не против....
09:04:03 30-01-2024
Без проблем,даже доплаты требовать не будем
11:13:56 30-01-2024
Парадокс, во вражеском стане поддержка выше, чем у нас в России. Оказывается гипноз и на врагов тоже действует.
11:19:40 30-01-2024
ага, раскатали... самим нужен)
11:48:16 30-01-2024
Пусть забирают
19:09:55 30-01-2024
"Партия наследия была создана в 2020 году для защиты нашего наследия и восстановления нашей нации". Что-то очень похожее на "духовные скрепы". Мелкая организация, отделившаяся от партии независимости в конце 20 года. Судя по фото из Вики, руководит там какой-то фрик, даже не из правых, а уже из ультраправых.