Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен

30 января 2024, 07:57, ИА Амител

Результаты опроса / Фото из социальных сетей

Британцы в социальных сетях проголосовали за то, чтобы Владимир Путин стал премьером страны. За кандидатуру российского президента проголосовало 87,4% пользователей.

Результаты опроса показал лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.

Участие в голосовании, которое опубликовал Куртен, приняли больше 40 тысяч человек, подавляющее большинство из которых проголосовали за Путина.

За действующего премьера Риши Сунака и лидера оппозиции Кира Стармера суммарно проголосовали всего 9,2%.