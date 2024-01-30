Бунтующий Техас. Приведет ли протест штата "одинокой звезды" к развалу США?

Как миграционный вопрос расколол Америку надвое

30 января 2024, 07:15, ИА Амител

Штат Техас в США / Фото: unsplash.com

Продолжающееся противостояние между властями американского штата Техас и Белым домом неожиданно для многих стало предметом обсуждения проблемы сепаратизма – на сей раз там, где ее, казалось, быть не должно. Поводом для больших разногласий между властями штата и Вашингтоном послужил миграционный вопрос, характерный для многих государств. Однако в США он стал толчком для внутриполитического конфликта, к тому же в год президентских выборов, что придает процессу особый накал.

Журналист amic.ru Андрей Магас попробовал разобраться в причинах обострения миграционного вопроса в США, а также выяснить, может ли оно привести к усилению сепаратистских настроений и как долго проблема может стоять на повестке дня.

Граница не на замке

Все началось с того, что губернатор Техаса Грег Эббот распорядился укрепить границу с Мексикой, через которую ежедневно в страну проникали тысячи нелегальных мигрантов. Поднятые по его команде отряды национальной гвардии штата вытеснили 10 января с приграничной территории в Шелби-парке, примыкающей к городу Игл-Пасс, сотрудников федеральной пограничной службы и взяли ее под свой контроль.

Уже тогда эксперт по конституционному праву юридического факультета Техасского университета Стив Владек заявил газете The Washington Post, что губернатор штата явно "затевает драку" с федеральной властью. А профессор права в университете Джорджа Мейсона Илья Сонин в интервью этому изданию назвал события "создающими потенциально опасную ситуацию", вплоть до "риска вооруженного противостояния".

Нацгвардия Техаса обнесла некоторые участки границы проволочными заграждениями. Верховный суд США принял решение о незаконности этих действий и предписал срезать возведенные препятствия. Однако власти штата отказались подчиняться этому вердикту, а "погранцы", на которых возложили задачу выполнения судебного постановления, отказались вступать в конфликт с местными формированиями.

Стоит добавить, что осенью 2023-го техасские гвардейцы уже пытались опутать границу проволокой, истратив на это около 70 тысяч рулонов. Однако федеральный погранпатруль частично устранил ее, что вызвало противодействие властей штата, поначалу надеявшихся на поддержку суда. И лишь когда этого не произошло, а поток нелегалов и не думал уменьшаться, нацгвардия перешла к более решительным действиям.

Трамп и его гвардия

Более того, ситуация стала приобретать опасный для Вашингтона поворот – губернаторы ряда штатов выразили готовность прислать в Техас на помощь отряды своей национальной гвардии, написал журнал Newsweek. Всего поддержку Эбботу выразили 25 губернаторов (среди них недавно покинувший борьбу за президентское кресло Рон Десантис, возглавляющий Флориду), а также ряд политиков, в том числе кандидат в президенты Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин обращает внимание, что поддержали техасцев консервативно настроенные и выступающие за республиканцев штаты.

"Жесткая миграционная политика – один из ключевых элементов политики Трампа, тезисов трампизма. Тем самым они дали понять, кто является их лидером, кому они отдадут предпочтение в ходе голосования. Эти люди дали понять, кого видят президентом Америки", – обратил он внимание в беседе с amic.ru.

Заняв столь радикальную позицию, губернаторы этих штатов сигнализировали: если демократы будут заниматься фальсификацией на выборах, манипулировать голосованием по почте, то все они выступят за Трампа, убежден собеседник.

"По сути, они использовали ту же тактику, к которой прибегали демократы, когда запустили в ходе прошлой кампании против Трампа движение BLM", – напоминает он.

Техасская народная республика ждет своего часа

В этих условиях в штате активизировались местные националисты: лидер Техасского националистического движения (TNM) Дэниел Миллер заявил изданию Newsweek, что TNM подало прошение о проведении референдума за независимость от США. И хотя просьбу отклонили, Миллер не теряет оптимизма, заявляя, что вектор развития ситуации задан и через три десятка лет может появиться Техасская народная республика.

Блохин обращает внимание на обострение ситуации с мигрантами в год выборов.

"Вряд ли Техас отделится. Проблема с мексиканской миграцией существует давно, на протяжении нескольких десятилетий. Можно сказать, она стала хрестоматийной. Но таким образом заострить ее решили именно в нынешнем году, что далеко не случайно", – заявил он amic.ru.

Кстати, министерство внутренней безопасности Техаса сообщает, что с января 2021-го (времени вступления Байдена в должность президента) на техасской границе произошло около 4 млн столкновений между погранслужбой и нелегалами. Примерно 1,6-1,8 млн человек были отпущены "погранцами" восвояси на территории США.

"Если Байден не уйдет с дороги, мы сделаем свое дело и защитим границу", – пригрозил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, добавив, что нелегальные мигранты им "не нужны".

Свою озабоченность также высказал сенатор от Техаса Тед Круз (между прочим, он был соперником Трампа на республиканских праймериз 2016 года). Он заявил, что Белый дом не желает бороться с нашествием мигрантов, назвав ситуацию с ними "самой худшей за всю историю США". По его данным, за период правления "сонного Джо" в Штаты без необходимого разрешения проникли десять миллионов человек.

Миграционная "красная линия"

Спикер палаты представителей Майк Джонсон на своей странице в соцсети X призвал Байдена воспользоваться своими полномочиями и "обратить вспять катастрофу". Он отметил, что в 2023 году уже направлял соответствующее письмо президенту о данной проблеме и неоднократно напоминал о ней в ходе общения. По его словам, глава Белого дома "может начать обеспечивать безопасность границы, прекратив практику поимки и освобождения, прекратив использование полномочий по условно-досрочному освобождению, восстановив программу "Остаемся в Мексике".

Байден уже отреагировал на события в Техасе, пообещав "самый жесткий и справедливый комплекс реформ", говорится в его заявлении.

Американист Малек Дудаков считает, что противостояние Техаса и Белого дома будет продолжаться еще долго.

"Это не приведет к развалу Соединенных Штатов или гражданской войне. В то же время вряд ли скоро будет найден компромисс – проведение реформ Байдена через конгресс маловероятно", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Эксперт пояснил, что инициируемые демократами меры предполагают легализацию около пяти тысяч мигрантов в сутки – до двух миллионов в год, на что республиканцы пойти не могут.

"Байден предлагает что-то изменить, ничего не меняя. Поэтому до конца года минимум это будет продолжаться", – подчеркнул Дудаков.

Между тем для противоборствующих сторон миграционный вопрос является фундаментальным, подчеркивает политолог Владимир Можегов.

"Какого-то правового компромисса в данной ситуации я не вижу, учитывая различное отношение партий к проблеме и ее значимость для них. Сомнительно, что после выборов кризис будет разрешен – скорее, он перейдет в новую фазу", – предположил он.

Константин Блохин объясняет разницу в подходах республиканцев и демократов к миграционному вопросу.

"Для Трампа этот вопрос является "красной линией", поскольку, согласно прогнозам ООН, в середине XXI века белые в США станут меньшинством. Мексиканцы в Соединенных Штатах не ассимилируются, практически не интегрируются в общество, это давняя проблема. В то же время для Байдена и его окружения это, напротив, возможность приобрести новых сторонников, поскольку "цветное" население голосует чаще всего за их партию. Так что демографическая ситуация работает на демократов", – пояснил он.

Можегов отметил, что не исключено, что данный кризис является провокацией демократов для введения военного положения и отмены выборов.