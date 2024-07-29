Более 800 пассажиров ехало в поезде, сошедшем с рельсов в Волгоградской области

Как сообщает ТАСС, пострадали более 20 человек

29 июля 2024, 18:06, ИА Амител

Официальный Telegram-канал главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергея Понкратова

Более 800 пассажиров ехало в поезде Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области. Как сообщает администрация области в Telegram-канале, об этом рассказал глава региона Андрей Бочаров.

По его словам, из 20 вагонов поезда с путей сошли восемь и электровоз.

"Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб", – заявил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас число пострадавших превышает 20 человек.