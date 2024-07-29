Более 800 пассажиров ехало в поезде, сошедшем с рельсов в Волгоградской области
Как сообщает ТАСС, пострадали более 20 человек
29 июля 2024, 18:06, ИА Амител
Официальный Telegram-канал главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергея Понкратова
Более 800 пассажиров ехало в поезде Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области. Как сообщает администрация области в Telegram-канале, об этом рассказал глава региона Андрей Бочаров.
По его словам, из 20 вагонов поезда с путей сошли восемь и электровоз.
"Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы. Создан оперативный штаб", – заявил он.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас число пострадавших превышает 20 человек.
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