Более 85 млн рублей потратят на ремонт путепровода в Первомайском районе

Сдать объект планируется до конца сентября

17 апреля 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

В Первомайском районе Алтайского края направили более 85 млн рублей на ремонт путепровода. Он соединяет Повалиху и Первомайское, а также является выходом на Чуйский тракт, сообщили в региональном Минтрансе.

После ремонта длина сооружения составит 53 метра, ширина проезжей части – 8 метров.

"В настоящий момент выполнены работы по установке временных знаков дорожного движения, на левой полосе путепровода заменены балки пролётных строений, сейчас ведутся мероприятия по демонтажу участков сопряжения, затем специалисты приступят к укладке двух слоёв асфальтобетонного покрытия. После чего аналогичные мероприятия будут выполнены на правой стороне путепровода. На протяжении всего моста нанесут разметку, установят перильное и барьерное ограждение, освещение", – говорится в сообщении.

Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца сентября. Сейчас там действует реверсивное движение.