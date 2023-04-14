В Барнауле готовятся к монтажу пролёта на будущем мосту на проспекте Ленина

Все основные работы на первой опоре бывшего трёхпролётного путепровода завершены

14 апреля 2023, 11:01, ИА Амител

В Барнауле рабочие готовятся к монтажу пролётного строения на одном из путепроводов на проспекте Ленина, сообщают в Telegram-канале "Мост".

"Все основные работы на первой опоре бывшего трёхпролётного путепровода завершены, финальным этапом было бетонирование подферменников. На второй опоре к этим работам приступят в ближайшее время. Именно на подферменники и монтируются балки пролётного строения. Смонтировать их планируют уже до конца месяца", – говорится в сообщении.

На первой опоре большего путепровода изготовили арматурные каркасы ригеля, на второй эти работы ещё ведутся. Затем их забетонируют. Завершить работы на первых двух опорах планируется до конца месяца, после чего строители приступят к сборке пролётного строения между ними.

На третьей опоре рабочие армируют ростверк, после этого он будет забетонирован и начнётся возведение стоек опоры.

На четвёртой опоре бетонируют стойки, продолжают монтировать подпорную стенку, необходимую для укрепления грунта и предотвращения схода насыпи на железную дорогу.