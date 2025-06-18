Более четверти населения РФ курит, заявили в Минздраве

Причем на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины

18 июня 2025, 18:30, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 25% россиян курят, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Его цитирует ТАСС.

"На сегодняшний день у нас, по данным Росстата, число курящих россиян составляет примерно 25,5%, при этом на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины", – рассказал Камкин.

Он добавил, что в сложившейся ситуации еще имеется резерв, который властям следует использовать "с точки зрения продолжения целенаправленной политики государства, связанной с ограничением курения табака".

Согласно данным замминистра, РФ занимает 40-е место в мире по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов. По смертности от этих ЗНО Россия заняла 48-ю строчку.

Отмечается, что в 2024 году в России выявили более 61 тысячи случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, более 50% из них – у граждан в возрасте 65–79 лет.