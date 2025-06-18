Более четверти населения РФ курит, заявили в Минздраве
Причем на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины
18 июня 2025, 18:30, ИА Амител
Более 25% россиян курят, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Его цитирует ТАСС.
"На сегодняшний день у нас, по данным Росстата, число курящих россиян составляет примерно 25,5%, при этом на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины", – рассказал Камкин.
Он добавил, что в сложившейся ситуации еще имеется резерв, который властям следует использовать "с точки зрения продолжения целенаправленной политики государства, связанной с ограничением курения табака".
Согласно данным замминистра, РФ занимает 40-е место в мире по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов. По смертности от этих ЗНО Россия заняла 48-ю строчку.
Отмечается, что в 2024 году в России выявили более 61 тысячи случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, более 50% из них – у граждан в возрасте 65–79 лет.
18:34:22 18-06-2025
вспоминается Амар Хайям
"Я курю не из-за любви к табаку"
Лучше спросите по какой причине курят !!!!
18:59:06 18-06-2025
эхх. сколько налогоплательщиков, военнослужащих, электората и фертильных, правда же, а миндздрав?)))
19:21:04 18-06-2025
а сколько бухают ?
19:35:14 18-06-2025
серый (19:21:04 18-06-2025) а сколько бухают ?... Почти все курящие пьют.
19:44:26 18-06-2025
Гость (19:35:14 18-06-2025) Почти все курящие пьют.... Можем себе позволить!
20:23:18 18-06-2025
Гость (19:35:14 18-06-2025) Почти все курящие пьют.... вообще никак это не связано. знаю кучу курильщиков, совсем не употребляющих синьку.
08:55:52 19-06-2025
Гость (19:35:14 18-06-2025) Почти все курящие пьют.... А еще все курящие едят огурцы...
20:56:25 18-06-2025
Курящие терроризируют свой организм. Организму нужен кислород, а не дым. Значит курильщики - террористы).
08:37:45 19-06-2025
Гость (20:56:25 18-06-2025) Курящие терроризируют свой организм. Организму нужен кислоро... Дурилка картонная, что делает кислород? Правильно - окисляет...Меньше кислорода - дольше реакция окисления, т.е. жизнь...
13:33:30 19-06-2025
Дюша (08:37:45 19-06-2025) Дурилка картонная, что делает кислород? Правильно - окисляет... Сродни диалогу Чеширского кота и Алисы... Почему они там все ненормальные....
10:22:09 19-06-2025
Гость (20:56:25 18-06-2025) Курящие терроризируют свой организм. Организму нужен кислоро... А если сказать, что курящие окуривают свой организм, тогда курильщики кто? Садовники? Дьяки? Пчеловоды?
20:58:42 18-06-2025
Небухающий курильщик думает так: раз я не отрезал себе руку, тогда отрежу себе ногу.
08:35:38 19-06-2025
Сколько можно врать? Онкология, в том числе и легких никакого отношения к курению не имеет...У меня родная тетушка умерла от рака легких. Никогда не курила. А дед папироску изо рта не выпускал и прожил до 97 лет. Оставьте в покое курильщиков. Они взрослые люди и в состоянии сами решить курить им или нет. Вы лучше не забывайте в сигареты табак ложить, а не бумагу крашеную с химозой.
09:32:07 19-06-2025
Утверждение о вреде табака сродни старой саге о вреде огурцов... «Огурцы вас погубят! Каждый съеденный огурец приближает вас к смерти», – такими словами начиналась статья в журнале The Journal of Irreproducible Results. Статья представляет собой шуточное упражнение в сравнительной логике и математической статистике. Судите сами – с доводами автора трудно не согласиться:
1. Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели огурцы. Эффект явно кумулятивен.
2. 99,9% всех людей, умерших от рака, при жизни ели огурцы.
3. 100% всех солдат ели огурцы.
4. 99,7% всех лиц, ставших жертвами автомобильных и авиационных катастроф, употребляли огурцы в пищу в течение двух недель, предшествовавших фатальному несчастному случаю.
5. 93,1% всех малолетних преступников происходят из семей, где огурцы потребляли постоянно.
И что вы на это скажете? А ведь есть еще данные о том, что среди людей, родившихся в 1839 году, смертность равна 100%. И все они хотя бы раз в жизни ели огурцы!
А морские свинки? Они тоже жертвы «огурцовой» смерти. О чем свидетельствует результат, полученный в ходе эксперимента, когда несчастным животным в течение месяца принудительно скармливали по 20 фунтов огурцов. В итоге все свинки напрочь лишились всякого аппетита....«Единственный способ избежать вредного действия огурцов – изменить диету. Ешьте, например, суп из болотных орхидей. От него, насколько нам известно, еще никто не умирал», – делает заключение автор
12:02:43 19-06-2025
Дюша (09:32:07 19-06-2025) Утверждение о вреде табака сродни старой саге о вреде огурцо... подтасовка ну приям вообще - сравнивать продукты горения и 99%воды нельзя.
ну а кто совсем тупой - приходите в морг, покопайтесь в легких курильщика, впечатления яркие гарантирую.
лубителям синьки - интересно будет поглядеть печенющки циррозные.
ко нервничает - микард с рубцами выглядит оптимистичненько 8-)))
14:23:24 19-06-2025
Musik (12:02:43 19-06-2025) подтасовка ну приям вообще - сравнивать продукты горения и 9... Легкие курильщика? Сам то видел? Ничем не отличаются от легких Зожевца...А в музее патанатомии выставлены легкие шахтера, с силикозом последней степени...
11:19:36 19-06-2025
У приверженцев теории вреда курения НИ ОДНОГО НАУЧНО ОБОСНОВАННОГО аргумента. Голая, лживая проплаченая пропаганда. Подлоги и мистификации. Но самое смешное - верить в искреннюю заботу властей о здоровье нации на фоне "оптимизации" здравоохранения и пенсионной реформы. Значит причины "борьбы" нужно искать в других направлениях. От личной неприязни, как у первого борца с курением некоего Адольфа, до конспирологии, которая утверждает, что компоненты табачного дыма снижают внушаемость, а самостоятельно думающий электорат властям не нужен.
13:31:53 19-06-2025
Дюша (11:19:36 19-06-2025) У приверженцев теории вреда курения НИ ОДНОГО НАУЧНО ОБОСНОВ... Да-да, знакомые доводы... но скажи мне, товарищ, как вдруг противоестественное к устройству человеческого тела привычка стала нормой? Ведь, к примеру, анус нормальные люди используют для дефекации, так почему дыхательный аппарат ими же используется для вдыхания дыма, на что явно не был рассчитан?
11:26:39 19-06-2025
Человек, который добровольно загрязняет свои лёгкие сгоревшей смолой, вправе сам делать свой выбор, но при этом полностью оплачивать своё лечение от любых болезней и исключительно платно посещать любых врачей.
14:41:01 19-06-2025
- (11:26:39 19-06-2025) Человек, который добровольно загрязняет свои лёгкие сгоревше... А человек, который добровольно загрязняет свое тело химией, красителями и парабенами, поливает себя отдушками синтетическими, искусственным загаром балующийся, диетами - бесплатно должен лечиться? А угробивший тело спортивными занятиями или культуризмом?
14:34:00 19-06-2025
Не был рассчитан? На Ваш взгляд мы живем в идеальных условиях? Дыхательный аппарат в процессе эволюции приспособился и к пыли, и к дыму...И влагу лишнюю выводит. А курение (окуривание травами) испокон веков применялось в лечебных целях...Благовония по всему миру применяют с восторгом. От комаров дымят химией. Ингаляторы от астмы работают на тех же принципах, как вейпы и электронка...Меня умиляют страдальцы, которым дым не входит, но запах костра, мяско копченое и т.д. очень даже приветствуют...Нагадят и спичку жгут, дабы не воняло...