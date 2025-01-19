Минздрав потратил минимум 1 млрд рублей на лечение любителей вейпов

Несмотря на экономические потери, в ГД выступают за полный запрет электронных сигарет

19 января 2025, 19:30, ИА Амител

Электронная сигарета, вейп / Фото: unsplash.com

Минздрав зафиксировал значительные затраты на лечение заболеваний, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. По данным ведомства, собранным за восемь лет, сумма расходов составила минимум 1 млрд рублей. Об этом сообщает Mash.

В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейпов уже весной. Хотя экономические потери от такого решения могут достигнуть 10 миллиардов рублей в год, по словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, затраты на здравоохранение, связанные с лечением заболеваний, вызванных курением, значительно выше. Эти расходы включают затраты на лечение онкологических заболеваний, покупку препаратов и госпитализацию пациентов.

Электронные сигареты появились в России в 2008 году, но массовую популярность обрели после 2017 года, в том числе из-за отсутствия ограничений на курение в общественных местах. В 2021 году вейпы приравняли к обычным сигаретам на законодательном уровне. В последние годы активно вводятся ограничения на продажу и использование продукции с синтетическим никотином.

Особую тревогу вызывает популярность вейпов среди подростков. По словам экспертов, их влияние на молодой организм может привести к развитию онкологических заболеваний в раннем возрасте. Так, многие депутаты выступают за полный запрет электронных сигарет.