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Минздрав потратил минимум 1 млрд рублей на лечение любителей вейпов

Несмотря на экономические потери, в ГД выступают за полный запрет электронных сигарет

19 января 2025, 19:30, ИА Амител

Электронная сигарета, вейп / Фото: unsplash.com
Электронная сигарета, вейп / Фото: unsplash.com

Минздрав зафиксировал значительные затраты на лечение заболеваний, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. По данным ведомства, собранным за восемь лет, сумма расходов составила минимум 1 млрд рублей. Об этом сообщает Mash.

В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейпов уже весной. Хотя экономические потери от такого решения могут достигнуть 10 миллиардов рублей в год, по словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, затраты на здравоохранение, связанные с лечением заболеваний, вызванных курением, значительно выше. Эти расходы включают затраты на лечение онкологических заболеваний, покупку препаратов и госпитализацию пациентов.

Электронные сигареты появились в России в 2008 году, но массовую популярность обрели после 2017 года, в том числе из-за отсутствия ограничений на курение в общественных местах. В 2021 году вейпы приравняли к обычным сигаретам на законодательном уровне. В последние годы активно вводятся ограничения на продажу и использование продукции с синтетическим никотином.

Особую тревогу вызывает популярность вейпов среди подростков. По словам экспертов, их влияние на молодой организм может привести к развитию онкологических заболеваний в раннем возрасте. Так, многие депутаты выступают за полный запрет электронных сигарет.

Россия Минздрав Сигареты

Комментарии 10

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Гость

20:10:20 19-01-2025

Не сторонник запретов, но вот это фуфло давно пора запретить и не тянуть до весны.

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Гость

22:59:36 19-01-2025

Гость (20:10:20 19-01-2025) Не сторонник запретов, но вот это фуфло давно пора запретить... Зачем запрещать) это их выбор

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Гость

02:37:23 20-01-2025

Гость (20:10:20 19-01-2025) Не сторонник запретов, но вот это фуфло давно пора запретить... Разлогинься, запрещук запрещайкович запрещенкин.

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Гость

22:59:18 19-01-2025

Зачем лечить тех кто намеренно гробит свое здоровье ... пусть курят. Не жаль

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Гость

02:36:33 20-01-2025

Че за ересь? Какие деньги минздрав потратил? Отстаньте от курильщиков.

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Гость

09:43:08 20-01-2025

Случайно у минздрава нет программы по лечению зубов тем пациентам которые любят орешки и семечки щелкать?

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Гость

10:21:16 20-01-2025

Выложите данные сколько потрачено на лечение любителей пожрать сладкое-жирное-алкоголиков и наркоманов, тех кто спидом и вичем, зпп. заразился ведя распутную половую жизнь.

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Russkiy

12:10:04 20-01-2025

Ещё бы неплохо обнародовать сколько минздрав тратит денег налогоплательщиков на лечение депутатов и прочих чиновников. А то как заболеешь очередь к терапевту, хирургу и т.д. неделю-две, а чинуши не думаю, что столько времени ждут, сразу в своих ведомственных лечатся.

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Гость

12:38:18 20-01-2025

Минздрав не может обеспечить необходимыми лекарствами больных, кто получают препараты бесплатно, а тут такие анекдоты.

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Дюша

13:14:35 20-01-2025

Сколько Минздрав тратит на откровенное враньё и рекламу запрета курения? При этом НИКАКИХ НАУЧНЫХ данных вреда НЕТ и НИКОГДА не было. Это чистая пропаганда. Курение - не более чем фактор риска. Это СВОБОДНЫЙ выбор налогоплательщика!!! ИДИТЕ летом, господа соврамши, кто вам поверит после бреда о пандемии?

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