Более двух тысяч сотрудников не хватает оборонным заводам в Алтайском крае

В 2025 году предприятиям просубсидируют затраты на трудоустройство некоторых категорий граждан

26 марта 2025, 12:35, ИА Амител

На заводе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае на оборонные заводы требуется 2,4 тысячи сотрудников. Об этом сообщили в администрации Бийска со ссылкой на итоги совещания полпреда президента в Сибири Анатолия Серышева.

На встрече обсудили кадровый вопрос в сфере оборонно-промышленного комплекса. В частности, говорили о привлечении молодых специалистов и улучшении условий труда. Содействие предприятиям, которые выпускают военную продукцию, полпред контролирует лично.

"Убежден, что представителям органов власти необходимо на системной основе оказывать поддержку предприятиям отрасли, помнить об их значимой роли в достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства", – заявил Анатолий Серышев.

Центры занятости работают с алтайскими заводами по индивидуальным планам подбора сотрудников: каждую неделю проходят презентации предприятий, а также видеособеседования с иногородними соискателями. Специалисты рассказывают гражданам о вакансиях в ОПК в торговых центрах и госорганизациях. Сейчас необходимые знания можно получить за счет бюджета, а затраты предприятий при трудоустройстве некоторых категорий граждан в 2025 году будут субсидировать.