Более двух тысяч сотрудников не хватает оборонным заводам в Алтайском крае
В 2025 году предприятиям просубсидируют затраты на трудоустройство некоторых категорий граждан
26 марта 2025, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае на оборонные заводы требуется 2,4 тысячи сотрудников. Об этом сообщили в администрации Бийска со ссылкой на итоги совещания полпреда президента в Сибири Анатолия Серышева.
На встрече обсудили кадровый вопрос в сфере оборонно-промышленного комплекса. В частности, говорили о привлечении молодых специалистов и улучшении условий труда. Содействие предприятиям, которые выпускают военную продукцию, полпред контролирует лично.
"Убежден, что представителям органов власти необходимо на системной основе оказывать поддержку предприятиям отрасли, помнить об их значимой роли в достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства", – заявил Анатолий Серышев.
Центры занятости работают с алтайскими заводами по индивидуальным планам подбора сотрудников: каждую неделю проходят презентации предприятий, а также видеособеседования с иногородними соискателями. Специалисты рассказывают гражданам о вакансиях в ОПК в торговых центрах и госорганизациях. Сейчас необходимые знания можно получить за счет бюджета, а затраты предприятий при трудоустройстве некоторых категорий граждан в 2025 году будут субсидировать.
13:01:30 26-03-2025
Пока не поднимем престиж профессии, условия труда и зарплаты! Так и будет продолжаться! 2000 наплодили юристов и экономистов! А рабочих рук нет!
13:10:05 26-03-2025
Екх (13:01:30 26-03-2025) Пока не поднимем престиж профессии, условия труда и зарплаты... Лучше за 40 в офисе, чем за сотку на заводе. А ещё лучше в блогеры, тик токеры. Теперь блогер круче юриста
13:29:50 26-03-2025
ВВП (13:10:05 26-03-2025) Лучше за 40 в офисе, чем за сотку на заводе. А ещё лучше в...
Я имея 2 высших образования, просидел 14 лет в офисе, работать начал со второго курса! Надоело! И теперь уже 3 год поднимаю своё производство! Научился и руками работать! Теперь в офис не пойду! Да и деньги другие! Но все хотят сидеть в кресле и в носу ковырять 8 часов в день!
13:37:18 26-03-2025
ВВП (13:10:05 26-03-2025) Лучше за 40 в офисе, чем за сотку на заводе. А ещё лучше в... Так и есть. У блогера нет барина и есть перспектива. У работяги из перспектив только производственные травмы.
13:40:04 26-03-2025
ВВП (13:10:05 26-03-2025) Лучше за 40 в офисе, чем за сотку на заводе. А ещё лучше в... и сокращение без выходного пособия, как кризис
16:08:11 26-03-2025
ВВП (13:10:05 26-03-2025) Лучше за 40 в офисе, чем за сотку на заводе. А ещё лучше в... а еще лучше быть блогером с мамой и ее пенсией
13:35:09 26-03-2025
Екх (13:01:30 26-03-2025) Пока не поднимем престиж профессии, условия труда и зарплаты... вы тех юристов с экономистами видели? а то, может, и их уже нет
13:34:00 26-03-2025
Беречь надо было кадры-то, не увольнять, зарплаты во-время индексировать, молодёжь привлекать и обучать. Поменьше на "очередь за забором" кивать. Ну а теперь только платить достойную зп и стипендию в размере зп на время обучения. И начальника отдела кадров заменить.
15:44:13 26-03-2025
Гость (13:34:00 26-03-2025) Беречь надо было кадры-то, не увольнять, зарплаты во-время и... Вот такого бы бы руководителем!
16:19:08 26-03-2025
Гость (13:34:00 26-03-2025) Беречь надо было кадры-то, не увольнять, зарплаты во-время и... Да щаз...
«Стандартная зарплата хороших сотрудников с опытом в Барнауле на 2024-2025 годы должна составлять 25 000 — 35 000₽. Хороший профессионал с огромным опытом должен получать около 40 000 — 50 000₽. К сожалению, мы видим, что на такую зарплату специалисты не идут, так как соискатель «заелся» и ищет предложения с более высокой ЗП. Кадровый голод, вызванный демографической ямой 90-х привел к раздуванию рынка труда. Сотрудники стали более привередливыми, потому что накапливают «подушку» и получают независимость от работодателя. Теперь никто не боится увольнения, поэтому сотрудники, к сожалению, стали неуправляемы», - высказался один из директоров. (С) Крепостного права им не хватает)
13:41:11 26-03-2025
Давно ПТУ надо было возраждать. Но у нас только пенсионный возраст могут повысить. Рывок одним словом. И поднятие с колен.
13:56:03 26-03-2025
Гость (13:41:11 26-03-2025) Давно ПТУ надо было возраждать. Но у нас только пенсионный в... Это ещё раскачка...
13:54:58 26-03-2025
Кадровиков замените, да условия по ЗП увеличивайте! Первым ничего не надо кроме каких то своих договорняков, а стипендия смешная, она ведь надолго. А кто за 20 тыс семью то содержать будет?
15:54:30 26-03-2025
Желающих зарабатывать, всегда была меньше желающих получать.
17:20:47 26-03-2025
На такую смешную зарплату во вредные условия, где оборудование не менялось с 60-х годов прошлого века...видимо руками водители и чиновники совсем от жизни оторваны и живут на другой планете. Сам пусть идут аппаратчиками и мастерами, слишком их много расплодилось.
18:24:00 26-03-2025
Я лучше в госконторе сисадмином за 60 в месяц посижу. На заводе грязный как чёрт ходишь, то холодно, то жарко, то тяжести таскать, то вредная химия (шинный и т.п.).
20:38:15 26-03-2025
Где можно список вакансий на эти 2,4 тысячть посмотреть?
21:45:42 26-03-2025
Неужели. Двадцать пять лет не надо было никого и вдруг понадобилось.
21:50:14 26-03-2025
Так скоро агент Дональд завершит войну и все впк в 3 смены скажут не нужон
21:50:58 26-03-2025
Ходил на эти заводы, полные штаты говорят, работягу не взяли
06:49:35 27-03-2025
И где их потеряли, этих сотрудников?
20:40:48 27-03-2025
На территории радиозавода был столярный цех- ящики длЯ снарядов, руководитель, естественно частник. Люди пришли и хотели работать.И что -з/п небольшая и ту наполовину зажимали.Вскоре все развалилось. Неужели не нужно это производство было?