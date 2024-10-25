Предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустраивают выпускников АлтГТУ

А также организуют практическую подготовку студентов во время их обучения

25 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Ректор АлтГТУ Андрей Марков / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) активно сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), готовя квалифицированных специалистов для стратегически важных отраслей. В 2024 году по целевым договорам с предприятиями ОПК в АлтГТУ поступило 29 студентов.

Партнерство, выстроенное на доверии

Среди партнеров вуза – одни из ведущих предприятий региона: Барнаульский патронный завод, приборостроительный завод "Ротор", АО "Алтайский Химпром", холдинговая компания "Барнаултрансмаш", завод термостойких изделий, ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" и Алтайский завод прецизионных изделий.

"С компаниями, входящими в госкорпорацию "Ростех", заключено 19 договоров о целевой подготовке наших ребят", – подчеркнул ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Компании заинтересованы в выпускниках вуза и предоставляют им производственные практики на своих площадках. В 2023 году более 400 студентов АлтГТУ прошли производственную практику на предприятиях ОПК.

Бийский технологический институт (БТИ) готовит специалистов для оборонной промышленности. Есть соглашения о целевой подготовке с Бийским олеумным заводом, АО "БПО "Сибприбормаш", АО "ФНПЦ "Алтай" и ИПХЭТ СО РАН. В рамках квоты на целевое обучение в БТИ поступило 16 студентов, которые пройдут подготовку по приоритетным направлениям.

Мост между вузом и работодателем

Цифровой центр карьеры АлтГТУ активно следит за потребностями работодателей и информирует студентов о вакансиях. В прошлом году на предприятия ОПК трудоустроились 53 выпускника университета, а еще 48 нашли работу на предприятиях Бийска.

Также АлтГТУ регулярно проводит "Дни карьеры" и встречи со специалистами кадровых служб предприятий. Представители оборонной промышленности участвуют в работе экзаменационных комиссий при защите выпускных квалификационных работ.

Инвестиция в будущее

АлтГТУ активно занимается повышением квалификации сотрудников предприятий ОПК. В 2024 году обучение прошли 270 специалистов предприятий ОПК (в 2023 году – 83 человека). На базе БТИ переподготовку прошли 45 сотрудников (в 2023 году – 7 человек), а РИИ подготовил 32 сотрудника (в 2023 году – 168 человек).

Благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями ОПК, вуз обеспечивает выпускников необходимыми знаниями и навыками, а также создает условия для успешного трудоустройства.