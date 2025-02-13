Смена имени в Алтайском крае становится все более востребованной

13 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

В 2024 году более 2,1 тысячи жителей Алтайского края обратились в ЗАГС, чтобы изменить имя, что значительно больше, чем в 2023 году, – тогда таких обращений было лишь 1,7 тысячи. Об этом сообщает региональное управление юстиции.

Чаще всего причиной смены имени становится неблагозвучное сочетание с фамилией.

"Часто девушки возвращаются к своей девичьей фамилии или хотят взять фамилию матери. Многие принимают это решение после консультации с нумерологом", – рассказали в ведомстве.

Некоторые делают это, чтобы начать новую жизнь и избавиться от неприятных ассоциаций.

Отмечается, что перемена имени доступна гражданам с 14 лет. Несовершеннолетним требуется согласие родителей или законных представителей.

Для оформления смены имени необходимо обратиться в орган ЗАГС, предоставив паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или разводе (если есть), а также свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.

Рассмотрение заявления занимает месяц. Госпошлина составляет 5 тысяч рублей, также дополнительно оплачиваются изменения в каждом документе.