Более двух тысяч жителей Алтая взяли себе новое имя в 2024 году
Смена имени в Алтайском крае становится все более востребованной
13 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
В 2024 году более 2,1 тысячи жителей Алтайского края обратились в ЗАГС, чтобы изменить имя, что значительно больше, чем в 2023 году, – тогда таких обращений было лишь 1,7 тысячи. Об этом сообщает региональное управление юстиции.
Чаще всего причиной смены имени становится неблагозвучное сочетание с фамилией.
"Часто девушки возвращаются к своей девичьей фамилии или хотят взять фамилию матери. Многие принимают это решение после консультации с нумерологом", – рассказали в ведомстве.
Некоторые делают это, чтобы начать новую жизнь и избавиться от неприятных ассоциаций.
Отмечается, что перемена имени доступна гражданам с 14 лет. Несовершеннолетним требуется согласие родителей или законных представителей.
Для оформления смены имени необходимо обратиться в орган ЗАГС, предоставив паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или разводе (если есть), а также свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.
Рассмотрение заявления занимает месяц. Госпошлина составляет 5 тысяч рублей, также дополнительно оплачиваются изменения в каждом документе.
17:11:03 13-02-2025
От себя не убежишь!
19:16:07 13-02-2025
Гость (17:11:03 13-02-2025) От себя не убежишь!...
Но если тебя назвали Россией, то надо что-то делать!
21:42:40 13-02-2025
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