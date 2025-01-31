В России предложили разрешить детям менять имена, чтобы защитить их от травли

С инициативой обратились к министру труда и социальной защиты

31 января 2025, 15:44, ИА Амител

Фото: Taylor Flowe / unsplash.com

В Госдуме предложили разрешить детям менять имена, чтобы защитить их от травли. Об этом Shot рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По словам депутата, россияне стали часто называть детей необычными именами, например, как персонажей из сериалов и видеоигр. Из-за этого подростки сталкиваются с буллингом и, как следствие, сильно переживают и отказываются ходить в школу.

"Родители же делают это ради смешных фоточек в соцсетях, чтобы посмеяться с друзьями, но не задумываются, что ребенку как-то не до смеха", – пишет издание.

Как отметил Даванков, с инициативой разрешить детям менять имена уже обратились к министру труда и социальной защиты РФ.

По нынешним нормам в России сменить фамилию, имя или отчество можно с 14 лет. До этого возраста необходимо согласие родителей или опекунов, а с 10 лет требуется также согласие самого ребенка.