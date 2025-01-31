В России предложили разрешить детям менять имена, чтобы защитить их от травли
С инициативой обратились к министру труда и социальной защиты
31 января 2025, 15:44, ИА Амител
В Госдуме предложили разрешить детям менять имена, чтобы защитить их от травли. Об этом Shot рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
По словам депутата, россияне стали часто называть детей необычными именами, например, как персонажей из сериалов и видеоигр. Из-за этого подростки сталкиваются с буллингом и, как следствие, сильно переживают и отказываются ходить в школу.
"Родители же делают это ради смешных фоточек в соцсетях, чтобы посмеяться с друзьями, но не задумываются, что ребенку как-то не до смеха", – пишет издание.
Как отметил Даванков, с инициативой разрешить детям менять имена уже обратились к министру труда и социальной защиты РФ.
По нынешним нормам в России сменить фамилию, имя или отчество можно с 14 лет. До этого возраста необходимо согласие родителей или опекунов, а с 10 лет требуется также согласие самого ребенка.
15:59:58 31-01-2025
А разве у нас запрещено менять имена? Вопрос нужно ставить по другому, как запретить родителям давать детям идиотские имена, от которых они потом страдают. Нужно бороться с родителями ДБ ил ами.
16:09:06 31-01-2025
Гость (15:59:58 31-01-2025) А разве у нас запрещено менять имена? Вопрос нужно ставить п... А кто будет определять идиотность имени?
22:38:20 01-02-2025
"Даванков," ???! ххахаха, неудивительна инициатива тогда