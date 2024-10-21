Более миллиона рублей заплатил за сим-карту житель Алтайского края
Мужчина повелся на мошенническую схему и лишился крупной суммы денег
21 октября 2024, 16:33, ИА Амител
В Топчихинском районе мужчина перевел почти 1,5 млн рублей мошенникам. Он думал, что разговаривает с оператором мобильной связи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
58-летнему потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора связи. Злоумышленник сказал, что сим-карта мужчины устарела и ее необходимо заменить. Чтобы это сделать, нужно якобы продиктовать код из СМС-сообщения.
После этого позвонил другой человек и сказал, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с его счета. Поэтому нужно срочно взять кредит и перевести деньги на продиктованный счет. В итоге мужчина лишился более 1,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
08:36:41 22-10-2024
Мужу так звонили, "выгодный тариф" предлагали, необходимо было согласиться немедленно, даже не подумать. Потом бы последовал "код для замены" тарифа. Сказал, что подумает, зайдет в салон. Номер исчез, через WA звонили видимо.
13:35:08 22-10-2024
Вот объясните мне, зачем для того, чтобы защитить свои деньги, нужно еще кредит взять?????