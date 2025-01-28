Более половины барнаульцев помнят размер первой в своей жизни зарплаты
Женщины чаще мужчин запоминают этот момент
28 января 2025, 14:50, ИА Амител
В Барнауле 60% работников помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (65% против 55%). С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 68%, среди барнаульцев старше 45 лет – 56%", – говорится в исследовании.
На что тратят первую зарплату:
- 14% – на предметы гардероба;
- 10% – на продукты;
- по 9% – на семейные нужды и покупку техники;
- 8% – отдали родителям или второй половине;
- 7% – на подарки родным и любимым;
- 6% – на оплату коммунальных услуг;
- 5% – на себя;
- по 4% – на путешествия и накопления;
- по 3% – на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов.
"Еще 1% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то – часы или духи, кто-то отдал на благотворительность", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 14 по 23 января 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
14:53:20 28-01-2025
700 р февраль 2000 года с марта 900р стало
14:59:14 28-01-2025
ага.. 15 тысяч - купила микроволновку за 7 т.р... такая тупая я была)))
14:59:16 28-01-2025
Помню в 2003 году работал в алтай-маз-сервисе сторожем и моя зарплата была 1600 рублей! Это примерно на современные (150$)! Семью не создал, в жизни ничего не достиг!
16:27:14 28-01-2025
Коля (14:59:16 28-01-2025) Помню в 2003 году работал в алтай-маз-сервисе сторожем и моя... Доллар так-то совсем не тот что был раньше. Те $150 как нынешние $300-400.
17:46:14 28-01-2025
Коля (14:59:16 28-01-2025) Помню в 2003 году работал в алтай-маз-сервисе сторожем и моя... Как говорится ты самый настоящий мир-дверь-мяч! Среднегодовой курс в 2003 году: 30.68 рублей за 1 Доллар США
Курс на начало года: 31.7844 ₽
На конец года: 29.4545 ₽
Минимальный: 29.245 ₽
Максимальный: 31.8846 ₽
И вся твоя зарплата превращается в 50 унылых енотов. Память пролечи.
15:38:43 28-01-2025
Тоже помню свою первую зарплату, 1982год. Совхоз Прибрежный, получил 70рублей, отдал родителям.
16:21:11 28-01-2025
Сергей (15:38:43 28-01-2025) Тоже помню свою первую зарплату, 1982год. Совхоз Прибрежный,...
1985 примерно. Летом 10-летним школьником работал на "Опытной станции" в Лебяжке на прополке лука, свеклы. Заработал около 100 рублей. Купил программируемый калькулятор МК-54 за что-то около 75 рублей. Сам так захотел, родители слова против не сказали, хотя жили средне.
16:23:45 28-01-2025
Сергей (15:38:43 28-01-2025) Тоже помню свою первую зарплату, 1982год. Совхоз Прибрежный,... Точнее, МК-61. Но не суть.
16:13:30 28-01-2025
1994. Студентом в ночной охране около 200 тысяч рублей в месяц.
С учетом деноминации это 200 рублей. Нормально.
16:32:08 28-01-2025
1988г. 80р уборщиком.
18:06:51 28-01-2025
Гость (16:32:08 28-01-2025) 1988г. 80р уборщиком.... Норм! Авиабилет в Сочи 75р
17:04:10 28-01-2025
1999 год, инженер пейджинговой компании, 1000 рублей. Но часть дали копчёной скумбрией, очень вкусно!
18:27:26 28-01-2025
Первая з.п. на практике на ХБК прядильщицей после 9 Кл. в 82 году 80 руб.
19:12:43 28-01-2025
1990 год. 550 рублей. СССР. Мама 144 рубля зарабатывала старшим инспектором госстатистики. Отец 200 рублей крановщиком на кране ЗИЛ-130. Я за первый месяц своей трудовой деятельности заработал больше чем отец с мамой вместе. Работал рабочим на кирпичном заводе в Романово Романовского района. Не поступил в пед в Барнауле и сразу пошел туда трудится. Мне 16 лет. 1 сентября только 17 исполнилось. Смены были по 12 часов. Никто на КЗоТ не смотрел. НА первую заплату купил маме шубу в Барнауле в Цуме. Отцу рыбацкий костюм. Потом зарплата была в районе 380-450 рублей до НГ. Видать в сезон я попал с первой зарплатой. Не расстроился, что в пед не поступил. Год читал учебники и поступил на юрфак через год.
19:45:07 28-01-2025
Помню работал на пивзаводе в Барнауле в 2004 году и зарплата была 2300 рублей и премия 30% и получал около 3000 рублей! Если перевести на современные, то это 22000 рублей! Помню когда увольнялся, то выкинул через забор в день увольнения ящик водки и 10 полторашек пива! Из них треть разбилось, а две трети себе забрал и неделю пил!
07:16:48 29-01-2025
2002 г. Инженер по снабжению в строительной компании. зп 2000 р. Аренда однокомнатной квартиры тогда стоила 1500
21:36:04 28-01-2025
В 1980 (после 9 кл., тогда), был на практике на АЗСиТО (был на территории бывшего моторного), после года обучения в при школе, заработал там за месяц фрезеровщиком 85 руб. Это деньги... Пошел работать еще на месяц, получил уже 120, в итоге купил лодочный мотор "нептун" и еще маленько осталось, мотор до сих пор еще живой, не бросаю..
11:03:25 29-01-2025
2002. На последнем курсе универа устроился работать программистом. 2000 рублей, которые постоянно задерживали. Но с чего-то нужно было начинать...
00:00:51 30-01-2025
Гость (11:03:25 29-01-2025) 2002. На последнем курсе универа устроился работать программ... Но если по прежнему жмете на клавиши, то должно быть уже намного круче. Сам юрист, первая з/п 100 бакинских в 2001, сейчас больше, но хочется больше