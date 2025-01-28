Более половины барнаульцев помнят размер первой в своей жизни зарплаты

Женщины чаще мужчин запоминают этот момент

28 января 2025, 14:50, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

В Барнауле 60% работников помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Женщины чаще мужчин отмечают этот момент (65% против 55%). С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 68%, среди барнаульцев старше 45 лет – 56%", – говорится в исследовании.

На что тратят первую зарплату:

14% – на предметы гардероба;

10% – на продукты;

по 9% – на семейные нужды и покупку техники;

8% – отдали родителям или второй половине;

7% – на подарки родным и любимым;

6% – на оплату коммунальных услуг;

5% – на себя;

по 4% – на путешествия и накопления;

по 3% – на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов.

"Еще 1% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то – часы или духи, кто-то отдал на благотворительность", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 14 по 23 января 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.