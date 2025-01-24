Также желание карьерного роста побуждает людей что-то изменить в своей жизни

24 января 2025, 15:40, ИА Амител

Кошелек и деньги / Фото: amic.ru

Почти четверть жителей Алтайского края находятся в поисках новой работы, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

"24% участников опроса на текущий момент заняты поиском новой работы. 38% имеют востребованную специальность и сезонность при поисках работы на них не влияет. 35% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы. 15% считают, что стоящие предложения появятся осенью, а в начале зимы и весной сложнее трудоустроиться на хорошую работу. 12% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале только для работников определенных дефицитных профессий", – говорится в исследовании (множественный выбор вариантов ответа).

Основные причины для поиска новой работы (множественный выбор вариантов ответа):

низкая зарплата – 52%;

желание карьерного роста – 27%;

сложности с руководством – 18%;

переквалификация – 9%;

проблемы с выплатами зарплаты – 7%;

сокращение/закрытие организации – 4%;

плохие отношения с рабочим коллективом – 2%.

По мнению жителей края, легче всего найти работу представителям рабочих специальностей, в сфере услуг, в розничной торговле, в продажах.

Труднее всего в ближайшее время найти работу в таких сферах, как энергетика, добыча сырья, юриспруденция и ИТ.

Опрос проводили с 10 по 20 января методом онлайн-анкетирования среди 2200 россиян в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рост зарплат в 2025 году снизится, потому что "гонка уже достигла предела".