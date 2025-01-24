Половина жителей Алтая назвали низкую зарплату главной причиной для смены работы
Также желание карьерного роста побуждает людей что-то изменить в своей жизни
24 января 2025, 15:40, ИА Амител
Почти четверть жителей Алтайского края находятся в поисках новой работы, сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
"24% участников опроса на текущий момент заняты поиском новой работы. 38% имеют востребованную специальность и сезонность при поисках работы на них не влияет. 35% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы. 15% считают, что стоящие предложения появятся осенью, а в начале зимы и весной сложнее трудоустроиться на хорошую работу. 12% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале только для работников определенных дефицитных профессий", – говорится в исследовании (множественный выбор вариантов ответа).
Основные причины для поиска новой работы (множественный выбор вариантов ответа):
- низкая зарплата – 52%;
- желание карьерного роста – 27%;
- сложности с руководством – 18%;
- переквалификация – 9%;
- проблемы с выплатами зарплаты – 7%;
- сокращение/закрытие организации – 4%;
- плохие отношения с рабочим коллективом – 2%.
По мнению жителей края, легче всего найти работу представителям рабочих специальностей, в сфере услуг, в розничной торговле, в продажах.
Труднее всего в ближайшее время найти работу в таких сферах, как энергетика, добыча сырья, юриспруденция и ИТ.
Опрос проводили с 10 по 20 января методом онлайн-анкетирования среди 2200 россиян в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рост зарплат в 2025 году снизится, потому что "гонка уже достигла предела".
16:39:45 24-01-2025
А у нас очень много знакомых просто уехали в другой регион . Кстати, отличные специалисты. Просто устали ждать чуда ,хотя очень не хотели уезжать. Теперь не жалеют.
10:43:20 25-01-2025
А Путин был удивлён зарплате в Москве в 160 тыс руб ,а чего же нам возмущаться низкой зарплате .