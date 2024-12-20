Более половины барнаульцев ждут повышения зарплаты в 2025 году
Чаще всего увеличения доходов хотят водители, экономисты, программисты и средний медперсонал
20 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
В Барнауле 54% трудоустроенных жителей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, сообщает SuperJob.
"Чем моложе барнаульцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 55%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%. Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (62%)", – говорится в исследовании.
Чаще других ожидают пересмотра оклада:
- водители грузовых автомобилей (64%);
- HR-менеджеры (62%);
- экономисты и менеджеры по работе с клиентами (по 61%);
- программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 59%);
- менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 58%);
- курьеры (39%);
- аналитики (34%);
- пиарщики (32%);
- офис-менеджеры (23%).
"Каждая вторая организация (49%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 53% уже повышали оклады менее полугода назад, а 29% – от полугода до года назад", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 1 по 19 декабря 2024 года среди представителей компаний и трудоустроенных барнаульцев.
15:13:35 20-12-2024
Вот на этом казалось бы ни на чём не основанном энтузиазме и держится наше общество. Вера в чудо, светлое будущее и т.д.
15:25:00 20-12-2024
Ждут, надеются, хотят.
Линия прошла, осталась надежда на Д.М. (деда Мороза, а не то, что вы подумали).
15:53:39 20-12-2024
За год сменил четырех работодателей, нашел хорошие условия. Без работы не сидел больше 2-3 дней в поиске новой. Пока платят достойно, работаю, нет вакансий очень много!
16:04:43 20-12-2024
я в меньшей половине - я не жду. просто делаю.
вот такой вот я сам себе Дед Мороз.
17:14:41 20-12-2024
Я ждал ждал да и уволился, буду лучше дома на печке сидеть , тепло, хорошо, а вы ждите🤣🤣🤣