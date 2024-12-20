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Более половины барнаульцев ждут повышения зарплаты в 2025 году

Чаще всего увеличения доходов хотят водители, экономисты, программисты и средний медперсонал

20 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле 54% трудоустроенных жителей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, сообщает SuperJob.

"Чем моложе барнаульцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 55%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%. Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (62%)", – говорится в исследовании.

Чаще других ожидают пересмотра оклада:

  • водители грузовых автомобилей (64%);
  • HR-менеджеры (62%);
  • экономисты и менеджеры по работе с клиентами (по 61%);
  • программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 59%);
  • менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 58%);
  • курьеры (39%);
  • аналитики (34%);
  • пиарщики (32%);
  • офис-менеджеры (23%).

"Каждая вторая организация (49%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 53% уже повышали оклады менее полугода назад, а 29% – от полугода до года назад", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 1 по 19 декабря 2024 года среди представителей компаний и трудоустроенных барнаульцев.

Рубли / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы зарплаты

Комментарии 5

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Гость

15:13:35 20-12-2024

Вот на этом казалось бы ни на чём не основанном энтузиазме и держится наше общество. Вера в чудо, светлое будущее и т.д.

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Гость

15:25:00 20-12-2024

Ждут, надеются, хотят.
Линия прошла, осталась надежда на Д.М. (деда Мороза, а не то, что вы подумали).

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Гость

15:53:39 20-12-2024

За год сменил четырех работодателей, нашел хорошие условия. Без работы не сидел больше 2-3 дней в поиске новой. Пока платят достойно, работаю, нет вакансий очень много!

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Musik

16:04:43 20-12-2024

я в меньшей половине - я не жду. просто делаю.
вот такой вот я сам себе Дед Мороз.

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Сергей

17:14:41 20-12-2024

Я ждал ждал да и уволился, буду лучше дома на печке сидеть , тепло, хорошо, а вы ждите🤣🤣🤣

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