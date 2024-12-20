Более половины барнаульцев ждут повышения зарплаты в 2025 году

Чаще всего увеличения доходов хотят водители, экономисты, программисты и средний медперсонал

20 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Барнауле 54% трудоустроенных жителей рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, сообщает SuperJob.

"Чем моложе барнаульцы, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 55%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%. Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (62%)", – говорится в исследовании.

Чаще других ожидают пересмотра оклада:

водители грузовых автомобилей (64%);

HR-менеджеры (62%);

экономисты и менеджеры по работе с клиентами (по 61%);

программисты, медицинские сестры и маркетологи (по 59%);

менеджеры по закупкам и системные администраторы (по 58%);

курьеры (39%);

аналитики (34%);

пиарщики (32%);

офис-менеджеры (23%).

"Каждая вторая организация (49%) в ближайшее время планирует провести индексацию заработных плат. При этом 53% уже повышали оклады менее полугода назад, а 29% – от полугода до года назад", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 1 по 19 декабря 2024 года среди представителей компаний и трудоустроенных барнаульцев.