В Алтайском крае вырастут заработные платы работников внебюджетной сферы

Минимальная зарплата в 2025 году для таких сотрудников составит более 24,5 тысячи рублей

18 декабря 2024, 19:40, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае вырастут заработные платы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сегодня были подписаны сразу два документа, связанные с зарплатами работников, трудящихся во внебюджетной сфере.

Так, 18 декабря были подписаны дополнительное соглашение к региональному договору между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и правительством Алтайского края на 2024-2026 годы, а также региональное соглашение о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2025-2027 годы. Подпись под документами поставили губернатор региона Виктор Томенко, координаторы сторон краевой трехсторонней комиссии – исполнительный директор Союза промышленников регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов, а также руководители краевых объединений строителей, лесопромышленников и других сфер.

Документы устанавливают размер региональной минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики – с 1 января следующего года она будет составлять 24 570 рублей. Учитывая районный коэффициент, то минимальная заработная плата будет больше 28 тысяч рублей.

В организациях реального сектора экономики, где средняя заработная плата сложилась в размере менее 40 тысяч рублей, темп роста должен составить не ниже 120%. Не менее чем на 115% должна вырасти зарплата в организациях, где работники получают от 40 до 50 тысяч рублей. В организациях, где оплата труда более 50 и менее 60 тысяч рублей, темп роста должен составить не ниже 110%.

"Мы продолжаем системную работу по реализации национальных проектов, по реализации тех задач, которые поставил перед регионами президент Владимир Владимирович Путин. Указы главы государства определили национальные цели развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Мы сегодня делаем очень важные шаги: приняли бюджет на следующий, 2025 год, он продолжает сохранять свою социальную направленность; определенных успехов добились и в вопросе роста экономики в целом, и в вопросе роста заработной платы", – отметил губернатор Томенко.

Глава региона также поблагодарил представителей работодателей, профсоюзных организаций, коллег из Законодательного собрания за большую проделанную работу и за успешное решение текущих задач. По его словам, подписание соглашений – это только один из этапов совместной деятельности.