Более половины жителей Барнаула не боятся ни ковида, ни гриппа

Очень боятся заразиться коронавирусом лишь семь барнаульцев из ста

07 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Человек против вирусов / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Барнауле шесть из десяти (61%) жителей не боятся эпидемий коронавируса и гриппа, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"39% барнаульцев опасаются заразиться коронавирусом: 7% – очень боятся, 32% – немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины, боятся заражения (46% против 32% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте от 45 лет", – говорится в исследовании.

Гриппом боятся заразиться столько же барнаульцев, сколько и ковидом (по 39%). Но доля тех, кто сильно опасается гриппа, все же ниже: 4% против 7%. О страхе заболеть гриппом чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (41%).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад и вскоре ее сменит волна гриппа.

Опрос проведен с 29 сентября по 3 октября 2024 года среди экономически активных граждан из Барнаула.