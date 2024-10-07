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Более половины жителей Барнаула не боятся ни ковида, ни гриппа

Очень боятся заразиться коронавирусом лишь семь барнаульцев из ста

07 октября 2024, 10:12, ИА Амител

Человек против вирусов / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Человек против вирусов / Изображение: сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Барнауле шесть из десяти (61%) жителей не боятся эпидемий коронавируса и гриппа, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"39% барнаульцев опасаются заразиться коронавирусом: 7% – очень боятся, 32% – немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины, боятся заражения (46% против 32% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте от 45 лет", – говорится в исследовании.

Гриппом боятся заразиться столько же барнаульцев, сколько и ковидом (по 39%). Но доля тех, кто сильно опасается гриппа, все же ниже: 4% против 7%. О страхе заболеть гриппом чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (41%).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад и вскоре ее сменит волна гриппа.

Опрос проведен с 29 сентября по 3 октября 2024 года среди экономически активных граждан из Барнаула.

Барнаул Коронавирус ОРВИ и грипп

Комментарии 5

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Стас Пле

10:23:55 07-10-2024

Кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь результат неосуществившейся жизни (с)

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Гость

10:36:40 07-10-2024

скорее всего ситуация с гриппом такая же как и с ковидом - больше половины жителей переносят его бессимптомно или в легкой форме.

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Гость

10:58:33 07-10-2024

Пневмонию нужно бояться. Жена 60 койко-мест за сутки принимает. Все больницы города дежурят.

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Musik

12:40:48 07-10-2024

Гость (10:58:33 07-10-2024) Пневмонию нужно бояться. Жена 60 койко-мест за сутки принима... Эт точно, подтверждаю.

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Гость

16:14:12 07-10-2024

ну так мы прививки поставили и живем спокойно. а в чем проблема-то? прививаться надо было!!!

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