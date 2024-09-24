Заболевшие коронавирусом тоже есть, но их меньше

24 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Алтайском крае продолжается уже третью неделю. Сейчас регион находится на пике, сообщила на пресс-конференции в региональном Минздраве начальник отдела эпиднадзора и санохраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова. При этом отметила, что это традиционная картина для сентября.

Классический сценарий

По словам Егоровой, за прошедшую неделю количество выявленных случаев ОРВИ в Алтайском крае достигло 29 тысяч случаев. Неделей ранее в регионе зарегистрировали около 28 тысяч заболевших.

"Традиционно с начала сентября отмечается подъем по ОРВИ. Этот год – не исключение. Уже практически третью неделю мы отмечаем рост", – рассказала специалист Роспотребнадзора.

По ее словам, в начале сентября подавляющее большинство заболевших составляли дети. Но затем, как это обычно бывает, в эпидпроцесс "включились" и взрослые. Сегодня соотношение уже примерно "50 на 50".

"Вирусов гриппа в циркуляции пока не зарегистрировано. Пока в основном вирусы негриппозной этиологии, по большей части – риновирусы. И есть единичные случаи выявления аденовирусов, пневмовирусов, бокавирусов", – добавляет эксперт.Возросла нагрузка и на врачей. По словам заведующей взрослым отделением консультативно-диагностической поликлиники № 14 Эльвиры Шляховой, в медучреждении выделили дополнительные бригады неотложной помощи для пациентов с ОРЗ.

"В начале сентября на бригаду неотложной помощи выпадало порядка 100 обращений. Сейчас же количество возросло на порядок. По состоянию на 11 сентября это было 220 обращений, а сейчас уже более 300. Возросла и нагрузка на выездную бригаду. Если в обычные дни это около 15 пациентов с ОРЗ, то сейчас – около 40", – рассказала врач.

Ковид тоже есть

Заболеваемость коронавирусом в регионе тоже выросла. Но по сравнению с другими ОРВИ уровень распространения ковида не так высок, отмечает Ольга Егорова. По ее словам, в неделю выявляют порядка 160 заболевших.

Подавляющее большинство переносит ковид легко, отметила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Тем не менее около 30 пациентов имеют среднюю тяжесть, а пять из них получили осложнение в виде пневмонии и проходит лечение в стационаре.

Переладова подчеркнула, что рост по ковиду начался практически одновременно с ростом по ОРВИ. Это, отметила врач, еще раз доказывает, что COVID-19 по своему характеру сегодня все больше становится похож на все остальные респираторные инфекции.

Скоро начнем снижаться

Егорова отметила, что последние две недели для Алтайского края, скорее всего, были пиковыми в плане заболеваемости. Вероятно, хуже уже не будет.

"Даже за первые дни этой недели отмечается определенная стабилизация. Скорее всего, к концу сентября или началу октября начнем снижение", – предположила специалист.Она подчеркнула, что затишье после этого эпидподъема будет недолгим. Традиционно в ноябре-декабре начинается следующий рост заболеваемости.