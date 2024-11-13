Более пяти тысяч повреждений ликвидировал барнаульский водоканал с начала года
Смотрите и читайте, как работает аварийная служба компании
13 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KWyB9
С начала 2024 года специалисты барнаульского водоканала устранили более пяти тысяч нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения в городе и его окрестностях.
За период с 1 января по 7 ноября текущего года было зафиксировано 407 неисправностей водопроводных сетей и 4748 засоров в системе канализации, что в среднем составляет примерно 17 аварий в сутки.
Сотрудники водоканала всегда готовы прийти на помощь. Они работают даже в сложных погодных условиях и ночью, ведь аварии невозможно предугадать. Каждый специалист осознает свою ответственность, ведь системы водоснабжения и водоотведения – это важнейшие элементы для обеспечения комфортной жизни в современном городе.
Ежедневно к устранению неполадок на водопроводных сетях привлекают пять линейных бригад и одну аварийно-диспетчерскую службу. Для обеспечения работы центральной канализационной системы задействованы шесть линейных бригад и две аварийных.
В общей сложности на помощь приходят и около 100 водителей спецтранспорта, включая экскаваторы, грузовики, погрузчики, автокраны, автоцистерны и другую технику.
Подробнее о работе бригад аварийно-восстановительных работ смотрите в видеоролике.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
10:17:44 13-11-2024
О чем должно говорить это количество аварий? Не качественная работа или/и некачественные материалы?
10:23:49 13-11-2024
На Сибирском проспекте и Молодёжной отключили отопление. Авария. Мерзнем...
10:28:28 13-11-2024
Гость (10:23:49 13-11-2024) На Сибирском проспекте и Молодёжной отключили отопление. Ава... Звоните в водоканал Пока трубы не перемерзли пусть и воду отключат.
10:58:47 13-11-2024
Если менять старые трубы на восстановленные, то можно и не таких рекордов добиться. А все-таки при коммунистах хорошо делали. До сих пор пользуем.
12:14:43 13-11-2024
Гость (10:23:49 13-11-2024) На Сибирском проспекте и Молодёжной отключили отопление. Ава... за отопление и горячую воду отвечает СГК...