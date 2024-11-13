Более пяти тысяч повреждений ликвидировал барнаульский водоканал с начала года

Смотрите и читайте, как работает аварийная служба компании

13 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KWyB9

Очистка водовода / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С начала 2024 года специалисты барнаульского водоканала устранили более пяти тысяч нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения в городе и его окрестностях.

За период с 1 января по 7 ноября текущего года было зафиксировано 407 неисправностей водопроводных сетей и 4748 засоров в системе канализации, что в среднем составляет примерно 17 аварий в сутки.

Сотрудники водоканала всегда готовы прийти на помощь. Они работают даже в сложных погодных условиях и ночью, ведь аварии невозможно предугадать. Каждый специалист осознает свою ответственность, ведь системы водоснабжения и водоотведения – это важнейшие элементы для обеспечения комфортной жизни в современном городе.

Ежедневно к устранению неполадок на водопроводных сетях привлекают пять линейных бригад и одну аварийно-диспетчерскую службу. Для обеспечения работы центральной канализационной системы задействованы шесть линейных бригад и две аварийных.

В общей сложности на помощь приходят и около 100 водителей спецтранспорта, включая экскаваторы, грузовики, погрузчики, автокраны, автоцистерны и другую технику.

Подробнее о работе бригад аварийно-восстановительных работ смотрите в видеоролике.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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