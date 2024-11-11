У барнаульского водоканала вырос рейтинг деловой репутации

Компания получила "продвинутую" категорию "А"

11 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Кран. Вода / Фото: bublikhaus / freepik.com

Барнаульский водоканал получил категорию "А", что соответствует "продвинутому" уровню в ЭКГ-рейтинге, который выступает объективным индикатором для оценки репутации компании. На "продвинутом" уровне также находятся водоканалы группы "Росводоканал" в Тюмени, Воронеже и Омске.

Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг) – это комплексная система оценки, которая учитывает надежность, социальную и экологическую ответственность компаний и предпринимателей.

В федеральном рейтинге 2024 года участвовало более 6,7 млн организаций. Каждую из них оценивали по трем ключевым направлениям:

экология – уровень воздействия на природу, внедрение передовых технологий и участие в экологических инициативах;

– уровень воздействия на природу, внедрение передовых технологий и участие в экологических инициативах; кадры – условия и уровень оплаты труда, программы соцподдержки, благотворительность;

– условия и уровень оплаты труда, программы соцподдержки, благотворительность; государство – налоговая прозрачность, инвестиции в развитие регионов, финансовая надежность.

В прошлом году барнаульский водоканал имел категорию "В" и находился на среднем уровне в рейтинге. А в этом предприятие улучшило свои позиции на два уровня и сейчас занимает первое место в региональном рейтинге среди компаний в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и устранения загрязнений.

"Наибольшее количество дополнительных баллов в этом году мы получили за работу с кадрами. Мы предоставляем сотрудникам достойный социальный пакет, который предусматривает большое количество доплат и компенсаций, оплачиваем обучение, занятия спортом, в том числе и детям наших специалистов", – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он также добавил, что у компании есть собственная жилищная программа, в рамках которой предприятие компенсирует сотрудникам проценты по ипотеке.

А еще – компания уделяет повышенное внимание корпоративной культуре и волонтерским проектам.

Напомним, недавно ресурсоснабжающая организация осуществила выпуск 20 тыс. мальков сазана в Обь, что должно способствовать восстановлению популяции ценных рыб и улучшению состояния реки. Кроме того, предприятие ежегодно осуществляет зарыбление водоема.

Также в октябре работники барнаульского водоканала совместно со студентами участвовали в субботнике по очистке ленточного бора. В результате акции, которая проходила в рамках экопрограммы, удалось собрать около четырех тонн отходов.