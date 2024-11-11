У барнаульского водоканала вырос рейтинг деловой репутации
Компания получила "продвинутую" категорию "А"
11 ноября 2024, 11:00, ИА Амител
Барнаульский водоканал получил категорию "А", что соответствует "продвинутому" уровню в ЭКГ-рейтинге, который выступает объективным индикатором для оценки репутации компании. На "продвинутом" уровне также находятся водоканалы группы "Росводоканал" в Тюмени, Воронеже и Омске.
Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг) – это комплексная система оценки, которая учитывает надежность, социальную и экологическую ответственность компаний и предпринимателей.
В федеральном рейтинге 2024 года участвовало более 6,7 млн организаций. Каждую из них оценивали по трем ключевым направлениям:
- экология – уровень воздействия на природу, внедрение передовых технологий и участие в экологических инициативах;
- кадры – условия и уровень оплаты труда, программы соцподдержки, благотворительность;
- государство – налоговая прозрачность, инвестиции в развитие регионов, финансовая надежность.
В прошлом году барнаульский водоканал имел категорию "В" и находился на среднем уровне в рейтинге. А в этом предприятие улучшило свои позиции на два уровня и сейчас занимает первое место в региональном рейтинге среди компаний в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и устранения загрязнений.
"Наибольшее количество дополнительных баллов в этом году мы получили за работу с кадрами. Мы предоставляем сотрудникам достойный социальный пакет, который предусматривает большое количество доплат и компенсаций, оплачиваем обучение, занятия спортом, в том числе и детям наших специалистов", – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. Он также добавил, что у компании есть собственная жилищная программа, в рамках которой предприятие компенсирует сотрудникам проценты по ипотеке.
А еще – компания уделяет повышенное внимание корпоративной культуре и волонтерским проектам.
Напомним, недавно ресурсоснабжающая организация осуществила выпуск 20 тыс. мальков сазана в Обь, что должно способствовать восстановлению популяции ценных рыб и улучшению состояния реки. Кроме того, предприятие ежегодно осуществляет зарыбление водоема.
Также в октябре работники барнаульского водоканала совместно со студентами участвовали в субботнике по очистке ленточного бора. В результате акции, которая проходила в рамках экопрограммы, удалось собрать около четырех тонн отходов.
11:19:40 11-11-2024
То есть после весенних фекалий с химическим привкусом качество воды повысилось? Безвредна? Можно наливать из крана и пить младенцам?
11:33:19 11-11-2024
п.Лесной, водоканал тоже обслуживает, будет питьевая вода?
После каждой очистки башни, вода с крана почти черная бежит все фильтры сразу на выброс. Какая категория А....в лужах вода чище!
11:56:48 11-11-2024
да!
испортили воду... сами героически исправили свою ошибку... и Оп! рейтинг вырос!?...
13:19:50 11-11-2024
А когда водоканал придет в сиб долину? Собирались, собирались и пропали.....
13:43:17 11-11-2024
Давайте дождемся весны и посмотрим все вместе, какая категория вам соответствует. А то, помнится рассказывали что вода соответствует нормам, но сами пить не желали.