Более сорока жителей алтайского райцентра остались без воды
Сельчане набирают воду из колонок
09 января 2025, 18:35, ИА Амител
В райцентре Хабары специалисты восстанавливают водоснабжение после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в Минстрое Алтайского края.
На данный момент без воды остаются 23 частных дома – 46 человек. В поликлинике водоснабжение восстановлено полностью, в школе вода есть только на первом этаже. Из-за недостаточного давления на втором и третьем этажах воды нет – это привело к сокращению уроков. Водоснабжение местной котельной также восстановлено.
Авария случилась утром 6 января. Произошло повреждение трубы диаметром 100 мм. Работы по его устранению начались в тот же день, однако 7 января из-за обрушения котлована потребовалась дополнительная техника. 8 января специалисты добрались до трубы, но повреждения не нашли.
Работы продолжаются для определения точного места порыва. Для подачи воды в большинство зданий был задействован другой участок водопровода, а также включена дополнительная скважина.
Для устранения неисправности работают шесть специалистов, привлечены четыре единицы техники. В это время жители набирают воду из трех колонок, а с 9 января техническую воду подвозит цистерна.
20:16:13 09-01-2025
а третья часть барнаула, оставшаяся без воды, воду покупает за неимением колонок.
11:31:58 10-01-2025
Элен без ребят (20:16:13 09-01-2025) а третья часть барнаула, оставшаяся без воды, воду покупает ... Говорят, в Барнауле тоже есть уличные колонки. Только платные.