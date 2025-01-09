НОВОСТИПроисшествия

Более сорока жителей алтайского райцентра остались без воды

Сельчане набирают воду из колонок

09 января 2025, 18:35, ИА Амител

Авария в райцентре Хабары / Фото: Минстрой Алтайского края
Авария в райцентре Хабары / Фото: Минстрой Алтайского края

В райцентре Хабары специалисты восстанавливают водоснабжение после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в Минстрое Алтайского края.

На данный момент без воды остаются 23 частных дома – 46 человек. В поликлинике водоснабжение восстановлено полностью, в школе вода есть только на первом этаже. Из-за недостаточного давления на втором и третьем этажах воды нет – это привело к сокращению уроков. Водоснабжение местной котельной также восстановлено.

Авария случилась утром 6 января. Произошло повреждение трубы диаметром 100 мм. Работы по его устранению начались в тот же день, однако 7 января из-за обрушения котлована потребовалась дополнительная техника. 8 января специалисты добрались до трубы, но повреждения не нашли.

Работы продолжаются для определения точного места порыва. Для подачи воды в большинство зданий был задействован другой участок водопровода, а также включена дополнительная скважина.

Для устранения неисправности работают шесть специалистов, привлечены четыре единицы техники. В это время жители набирают воду из трех колонок, а с 9 января техническую воду подвозит цистерна.

В Барнауле оперативно устранили первую коммунальную аварию в 2025 году

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край вода Водоснабжение

Комментарии 2

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Элен без ребят

20:16:13 09-01-2025

а третья часть барнаула, оставшаяся без воды, воду покупает за неимением колонок.

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Гость

11:31:58 10-01-2025

Элен без ребят (20:16:13 09-01-2025) а третья часть барнаула, оставшаяся без воды, воду покупает ... Говорят, в Барнауле тоже есть уличные колонки. Только платные.

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