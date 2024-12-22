НОВОСТИОбщество

Более сотни машин убирают снег с дорог и тротуаров Барнаула

Работы продолжатся и ночью

22 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org
Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org

В связи с увеличением осадков дорожная служба Барнаула объявила о переходе на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Первоначально планировалось задействовать 87 единиц техники.

"В связи с погодными условиями принято решение увеличить количество техники до 110 единиц", – рассказали в мэрии.

Противогололедная обработка дорог ведется на следующих улицах:

  • Советской Армии;
  • Матросова;
  • Лесокирзаводская;
  • Юрина;
  • Северо-Западная;
  • Змеиногорский тракт;
  • Красноармейский проспект;
  • Строителей и др.

Прометание тротуаров осуществляется на улицах:

  • Крупской;
  • Молодежная;
  • Профинтерна;
  • 1905 года;
  • Ткацкая;
  • проспект Строителей;
  • Красноармейский проспект и др.

Снег вывозят со следующих улиц:

  • Титова;
  • Эмилии Алексеевой;
  • Калинина;
  • Профинтерна;
  • Павловский тракт;
  • проспект Калинина.

Работы на дорогах и тротуарах продолжатся и в ночную смену. Запланирована очистка автогрейдерами дорог, вывоз снега, прометание автодорог.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 5

Avatar Picture
Бухгалтерша

14:33:03 22-12-2024

Зачем освещать такую деятельность? Они это должны делать всегда

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктор

08:48:19 23-12-2024

Бухгалтерша (14:33:03 22-12-2024) Зачем освещать такую деятельность? Они это должны делать все... Согласен, новость высосанная из пальца)))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:20 22-12-2024

Какая бессовестная ложь. Продолжается вредительство со стороны властей и коммунальных служб, выражающееся в засыпке дорожного полотна песчано-соляной смесью поверх выпавшего снега, который не убирается и не счищается. Езда машин и движение пешеходов в получившейся каше грязи вызывает стойкое неприятие выбранных методов "очистки" дорог и тротуаров. Скорее это самый простой и не затратный способ ведения "грязного" бизнеса властями и коммунальщиками по "освоению" бюджетных средств, пагубно влияющий на наше здоровье, экологию, состояние машин, обуви. Дороги и тротуары становятся не только грязными, но и более скользкими. Необходимо прекратить это вредительство, выдаваемое за работу по очистке дорог и тротуаров. А СК неплохо бы проверить правила, порядок и нормативы применения используемого метода очистки на соответствие законодательству.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:43 23-12-2024

Гость (15:56:20 22-12-2024) Какая бессовестная ложь. Продолжается вредительство со сторо... А мне нравится как в этом году чистят тротуары. В центре города (пр.Строителей, Ленина) грязи меньше, используют соль. Есть конечно претензии и немалые, как без них.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

11:25:57 23-12-2024

Гость (09:33:43 23-12-2024) А мне нравится как в этом году чистят тротуары. В центре гор...
Дороги и тротуары практически не чистятся, а засыпаются песком с солью. Что же в этом хорошего. Грязь везде. Просто утопаем в ней. Тротуары скользкие, дороги скользкие, а подморозит станут ещё более скользкими.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров