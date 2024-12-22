Более сотни машин убирают снег с дорог и тротуаров Барнаула

Работы продолжатся и ночью

22 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org

В связи с увеличением осадков дорожная служба Барнаула объявила о переходе на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Первоначально планировалось задействовать 87 единиц техники.

"В связи с погодными условиями принято решение увеличить количество техники до 110 единиц", – рассказали в мэрии.

Противогололедная обработка дорог ведется на следующих улицах:

Советской Армии;

Матросова;

Лесокирзаводская;

Юрина;

Северо-Западная;

Змеиногорский тракт;

Красноармейский проспект;

Строителей и др.

Прометание тротуаров осуществляется на улицах:

Крупской;

Молодежная;

Профинтерна;

1905 года;

Ткацкая;

проспект Строителей;

Красноармейский проспект и др.

Снег вывозят со следующих улиц:

Титова;

Эмилии Алексеевой;

Калинина;

Профинтерна;

Павловский тракт;

проспект Калинина.

Работы на дорогах и тротуарах продолжатся и в ночную смену. Запланирована очистка автогрейдерами дорог, вывоз снега, прометание автодорог.