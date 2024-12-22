Более сотни машин убирают снег с дорог и тротуаров Барнаула
Работы продолжатся и ночью
22 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
Уборка снега / Фото: t.me/barnaul_org
В связи с увеличением осадков дорожная служба Барнаула объявила о переходе на круглосуточный режим работы с продленной дневной сменой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Первоначально планировалось задействовать 87 единиц техники.
"В связи с погодными условиями принято решение увеличить количество техники до 110 единиц", – рассказали в мэрии.
Противогололедная обработка дорог ведется на следующих улицах:
- Советской Армии;
- Матросова;
- Лесокирзаводская;
- Юрина;
- Северо-Западная;
- Змеиногорский тракт;
- Красноармейский проспект;
- Строителей и др.
Прометание тротуаров осуществляется на улицах:
- Крупской;
- Молодежная;
- Профинтерна;
- 1905 года;
- Ткацкая;
- проспект Строителей;
- Красноармейский проспект и др.
Снег вывозят со следующих улиц:
- Титова;
- Эмилии Алексеевой;
- Калинина;
- Профинтерна;
- Павловский тракт;
- проспект Калинина.
Работы на дорогах и тротуарах продолжатся и в ночную смену. Запланирована очистка автогрейдерами дорог, вывоз снега, прометание автодорог.
14:33:03 22-12-2024
Зачем освещать такую деятельность? Они это должны делать всегда
08:48:19 23-12-2024
Бухгалтерша (14:33:03 22-12-2024) Зачем освещать такую деятельность? Они это должны делать все... Согласен, новость высосанная из пальца)))
15:56:20 22-12-2024
Какая бессовестная ложь. Продолжается вредительство со стороны властей и коммунальных служб, выражающееся в засыпке дорожного полотна песчано-соляной смесью поверх выпавшего снега, который не убирается и не счищается. Езда машин и движение пешеходов в получившейся каше грязи вызывает стойкое неприятие выбранных методов "очистки" дорог и тротуаров. Скорее это самый простой и не затратный способ ведения "грязного" бизнеса властями и коммунальщиками по "освоению" бюджетных средств, пагубно влияющий на наше здоровье, экологию, состояние машин, обуви. Дороги и тротуары становятся не только грязными, но и более скользкими. Необходимо прекратить это вредительство, выдаваемое за работу по очистке дорог и тротуаров. А СК неплохо бы проверить правила, порядок и нормативы применения используемого метода очистки на соответствие законодательству.
09:33:43 23-12-2024
Гость (15:56:20 22-12-2024) Какая бессовестная ложь. Продолжается вредительство со сторо... А мне нравится как в этом году чистят тротуары. В центре города (пр.Строителей, Ленина) грязи меньше, используют соль. Есть конечно претензии и немалые, как без них.
11:25:57 23-12-2024
Гость (09:33:43 23-12-2024) А мне нравится как в этом году чистят тротуары. В центре гор...
Дороги и тротуары практически не чистятся, а засыпаются песком с солью. Что же в этом хорошего. Грязь везде. Просто утопаем в ней. Тротуары скользкие, дороги скользкие, а подморозит станут ещё более скользкими.