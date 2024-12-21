В Барнауле 21 декабря убирают снег 62 машины

Чистят дороги, тротуары и остановки

21 декабря 2024, 14:59, ИА Амител

Уборка снега / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле днем 21 декабря в борьбе со снегом задействовали 62 единицы техники и 93 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Они вывозят снег вблизи площадок остановок на улицах Малахова, Попова, на Павловском тракте и проспектах Строителей и Красноармейском.

Также прометают тротуары и посыпают их и проезжие части песком и противогололедными реагентами в разных частях города.