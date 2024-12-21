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В Барнауле 21 декабря убирают снег 62 машины

Чистят дороги, тротуары и остановки

21 декабря 2024, 14:59, ИА Амител

Уборка снега / Фото: мэрия Барнаула
Уборка снега / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле днем 21 декабря в борьбе со снегом задействовали 62 единицы техники и 93 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Они вывозят снег вблизи площадок остановок на улицах Малахова, Попова, на Павловском тракте и проспектах Строителей и Красноармейском.

Также прометают тротуары и посыпают их и проезжие части песком и противогололедными реагентами в разных частях города.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 3

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Гость

15:47:58 21-12-2024

Павловский тр-т, пр. Ленина. Видела всего 1 трактор на пр. Ленина. Где вся эта техника??? Дороги все ГРЯЗНЫЕ, в КОЛЕЕ и по традиции отвалы на правых и левых полоса. Когда научатся сразу грузить и вывозить, что это слишком сложная наука?

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Гость

17:40:33 21-12-2024

Гость (15:47:58 21-12-2024) Павловский тр-т, пр. Ленина. Видела всего 1 трактор на пр. Л... Не верь тому что видела-верь тому что написано и жизнь заиграет другими красками...

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Ух

22:05:52 21-12-2024

Сейчас под окнами проехало их штук пять сразу, дороги чистятся. Одно огорчение, что машины бросают вдоль дороги и из-за этого неровно будет чищено.

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