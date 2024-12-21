В Барнауле 21 декабря убирают снег 62 машины
Чистят дороги, тротуары и остановки
21 декабря 2024, 14:59, ИА Амител
Уборка снега / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле днем 21 декабря в борьбе со снегом задействовали 62 единицы техники и 93 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Они вывозят снег вблизи площадок остановок на улицах Малахова, Попова, на Павловском тракте и проспектах Строителей и Красноармейском.
Также прометают тротуары и посыпают их и проезжие части песком и противогололедными реагентами в разных частях города.
15:47:58 21-12-2024
Павловский тр-т, пр. Ленина. Видела всего 1 трактор на пр. Ленина. Где вся эта техника??? Дороги все ГРЯЗНЫЕ, в КОЛЕЕ и по традиции отвалы на правых и левых полоса. Когда научатся сразу грузить и вывозить, что это слишком сложная наука?
17:40:33 21-12-2024
Гость (15:47:58 21-12-2024) Павловский тр-т, пр. Ленина. Видела всего 1 трактор на пр. Л... Не верь тому что видела-верь тому что написано и жизнь заиграет другими красками...
22:05:52 21-12-2024
Сейчас под окнами проехало их штук пять сразу, дороги чистятся. Одно огорчение, что машины бросают вдоль дороги и из-за этого неровно будет чищено.