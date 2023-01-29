Более сотни наблюдателей работают на довыборах в парламент Алтайского края

Голосование проходит в двух районах за одного депутата

29 января 2023, 15:53, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба "Единой России"

Больше сотни наблюдателей от партий, кандидатов и общественных объединений обеспечивают прозрачность дополнительных выборов депутата Алтайского Заксобрания по округу № 5. Об этом рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. Голосование проходит в воскресенье, 29 января, в Каменском и Крутихинском районах.

"За мандат борются пять кандидатов и количество наблюдателей для таких выборов можно назвать рекордным – больше ста человек. Представители "Единой России" работают на всех 55 участках в округе, также на выборах есть наблюдатели от КПРФ, Общественной палаты региона и даже представители аккредитованных СМИ. Одним словом, прозрачность процесса обеспечена на 100%", – прокомментировал Голобородько.

Он добавил, что в масштабах края кампания небольшая, но к ней приковано внимание всех основных политических сил региона. По данным крайизбиркома, явка на довыборах на 12 часов составила 5,99%.

Напомним, основные выборы нового созыва АКЗС прошли ещё в сентябре 2021 года. Тогда было избрано 68 депутатов. Однако в июле 2022 года скончался представлявший округ № 5 депутат Пётр Тютюнников.