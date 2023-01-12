Губернатор, депутат АКЗС и главы муниципалитетов. Какие избирательные кампании пройдут в крае в 2023 году

Основное внимание будет приковано к выборам губернатора Алтайского края

12 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

В 2023 году в Алтайском крае пройдёт несколько избирательных кампаний. Большая часть запланирована на ЕДГ, 10 сентября. Основное внимание экспертов будет приковано к выборам губернатора. Однако есть и ещё ряд событий, в основном на уровне муниципалитетов, где свою гражданскую позицию должны проявить избиратели отдельных территорий. Например, уже в конце января пройдут довыборы депутата АКЗС по одномандатному округу, объединяющему два сельских района. Каких-либо федеральных кампаний на 2023 год не запланировано, однако часть политологов не исключает, что в стране могут пройти досрочные выборы президента. Подробнее — в материале amic.ru.

Выборы губернатора

Главным политическим событием года для края, несомненно, станут выборы губернатора. Пятилетний срок полномочий Виктора Томенко подходит к концу. Пока за восемь месяцев до дня голосования партии не торопятся раскрывать карты и называть своих кандидатов. Почти наверняка на второй срок будет баллотироваться действующий глава региона. Судя по всему, навязать ему конкуренцию попробуют коммунисты. Недавно лидер «красных» в Алтайском крае депутат Госдумы Мария Прусакова провела опрос в своём телеграм-канале с целью выяснить, кого её подписчики хотят видеть кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах. В списке были не только сама Прусакова, но и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Позднее коммунисты вышли с предложением при проведении выборов губернатора Алтайского края не использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В КПРФ считают, что ДЭГ имеет несколько недостатков. В их числе — невозможность контроля при подсчёте голосов и подведении итогов выборов, отсутствие гарантий сохранения тайны голосования, а также «условия для принуждения к голосованию».

А ещё на январскую сессию АКЗС они выносят вопрос о снижении мунфильтра в Алтайском крае с 7 до 5%. В регионе один из самых высоких фильтров в стране. Никто, кроме кандидата от «Единой России», не в силах его преодолеть.

Вероятно, могут выдвинуть своих кандидатов на должность губернатора края и иные парламентские партии, включая эсеров, либерал-демократов и «Новых людей». Не исключено, что в гонку включится и кто-либо от «Коммунистов России».

Напомним, в 2018 году в крае прошли досрочные губернаторские выборы из-за ухода с поста Александра Карлина. Он отработал в регионе почти 13 лет. На его место президент назначил Виктора Томенко, в прошлом председателя правительства Красноярского края. Он был поддержан партией власти. На выборах Томенко конкурировал с депутатами краевого парламента Владимиром Семёновым от ЛДПР и Людмилой Сусловой от «Справедливой России», а также бизнесменом Андреем Крыловым от «Партии Роста». Ещё двоих (общественник Виктор Рау и журналист Сергей Сущевский) до участия в выборах не допустили, как не собравших подписи муниципальных депутатов в свою поддержку (требовалось 534 автографа).

По итогам голосования Томенко набрал 53,61% голосов, Семенов — 16,2%, Суслова — 14,14% и Крылов — 13,46%. Ещё 2,7 % бюллетеней оказались недействительными. Явка на выборах составила 37,28%.

Довыборы в АКЗС

Уже совсем скоро, 29 января, пройдут довыборы депутата АКЗС по избирательному округу № 5. Он объединяет Каменский и Крутихинский районы. На единственное депутатское кресло претендуют пять кандидатов.

Среди них — выдвиженец от «Единой России» гендиректор компании «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев. Эсеры выдвинули директора ООО «Сиб-Авто» Вячеслава Аксёнова, КПРФ — депутата Каменского горсовета Сергея Сергиенкова, ЛДПР — координатора Каменского местного отделения партии Виктора Затонских, а «Коммунисты России» — директора компании «Диалог» Евгения Вегеру.

Также в выборах планировал принять участие представитель «Новых людей» специалист Краевого дворца молодёжи Сергей Орешков. Однако позднее из-за семейных обстоятельств он принял решение отказаться от борьбы.

Голосование будет проходить только один день — 29 января 2023 года. Досрочного либо трёхдневного голосования на этот раз не предусмотрено.

Напомним, дополнительные выборы понадобились из-за того, что представлявший округ № 5 депутат Пётр Тютюнников скончался в июле 2022 года. Он прошёл в краевой парламент от КПРФ. Согласно закону, на августовской сессии АКЗС его полномочия были досрочно прекращены. После прекращения полномочий депутата в течение года проводятся дополнительные выборы. Поэтому назначить довыборы на ЕДГ-2023 было нельзя.

По оценке крайизбиркома, приблизительная стоимость довыборов составит 9,7 млн рублей. На территории округа, по состоянию на 1 июля 2022 года, зарегистрировано около 44,5 тысячи избирателей.

На выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Пётр Тютюнников набрал 42,7% голосов. Его поддержал 7981 избиратель. Далее расположились Алексей Найден («Единая Россия») — 24,76%, или 4627 голосов, Василий Железовский («Справедливая Россия — За правду») — 17,14%, или 3203 голоса, Наталья Макарова (ЛДПР) — 10,23%, или 1912 голосов. Явка на выборах тогда составила 41,49%.

Выборы глав районов и городов

В первом квартале 2023 года будет завершено формирование исполнительной власти в алтайских муниципалитетах. В большей части районов и городов главы были выбраны депутатским корпусом ещё в конце прошлого года, за некоторыми исключениями. Так, мэров обрели Бийск (им стал новичок, 34-летний Виктор Щигрев) и Рубцовск (Дмитрий Фельдман продлил свои полномочия ещё на пять лет). Также наступила ясность с главами в нескольких десятках сельских районов. Однако в ряде территорий выборы глав затянулись и более того – сопровождались скандалами. Например, в Алтайском районе кандидатура действующего руководителя Сергея Черепанова не нашла поддержки у краевых властей, в результате сессия по выборам главы оказалась сорвана. Сам Черепанов до конкурса не допущен, это решение он пытается обжаловать в суде.

Не удалось в 2022 году выбрать главу и в Павловском районе. Одним из основных кандидатов на занятие вакантной должности стал крупный бизнесмен экс-депутат АКЗС Владимир Попов. Ранее он уже возглавлял данный муниципалитет.

До весны, скорее всего, появится определённость и с новым мэром Ярового. Здесь на конкурс подали заявки пять человек. Среди них нет отстранённого по решению суда Виталия Самобочего: против него возбуждено уголовное дело. Среди основных фаворитов — двое заместителей главы города. Это Владислав Шилов и Владимир Татиевский. Решение по новому мэру должны принять депутаты горсобрания.

Кого ещё выберут в ЕДГ-2023

Традиционно это главы сельсоветов, депутаты районного и поселкового уровня. Таких кампаний в 2023 году будет относительно немного. Во всяком случае, на порядок меньше, чем в ходе осеннего ЕДГ-2022, ставшего одной из самых масштабных кампаний муниципального уровня по всей России.

Так, ближайшей осенью предстоит избрать депутатов Косихинского и Красногорского райсоветов, депутатов Змеиногорского горсовета и около 50 глав сельсоветов.

Отметим, что в конце 2023 года стартует кампания по выборам президента России. Само голосование по расписанию должно пройти в марте следующего, 2024 года.