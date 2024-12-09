Более ста человек эвакуировали из загоревшейся шахты в Кузбассе

Двоих горняков передали врачам

09 декабря 2024, 07:55, ИА Амител

Пожар на шахте в Кузбассе / Фото: МЧС России

Угольная шахта загорелась в Кузбассе. Спасатели вывели из очага возгорания более ста человек. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар вспыхнул на угольной шахте "Алардинская" в Калтанском округе Кемеровской области.

"Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам", – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 44 специалиста и девять единиц техники.

Обстоятельства случившегося уточняют.