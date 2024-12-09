Более ста человек эвакуировали из загоревшейся шахты в Кузбассе
Двоих горняков передали врачам
09 декабря 2024, 07:55, ИА Амител
Пожар на шахте в Кузбассе / Фото: МЧС России
Угольная шахта загорелась в Кузбассе. Спасатели вывели из очага возгорания более ста человек. Об этом сообщает МЧС России.
Пожар вспыхнул на угольной шахте "Алардинская" в Калтанском округе Кемеровской области.
"Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам", – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают 44 специалиста и девять единиц техники.
Обстоятельства случившегося уточняют.
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