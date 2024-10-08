Человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии

Еще трое рабочих успели эвакуироваться

08 октября 2024, 08:46, ИА Амител

Место трагедии / Фото: МЧС России

На шахте "Восточная Денисовская" в Якутии произошло обрушение породы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Шахта расположена в Нерюнгринском районе. Обрушение случилось в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: один из них оказался под завалом, остальные успели эвакуироваться.

Тело погибшего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России. Обстоятельства инцидента выясняются.