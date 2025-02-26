Более трех тонн некачественных продуктов изъяли из алтайских магазинов "Светофор"
По итогам проверок 49 магазинов Роспотребнадзор выявил 351 нарушение требований санитарного законодательства
26 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Более трех тонн продукции с истекшим сроком годности и отсутствием маркировки забраковали в магазинах "Светофор" в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По итогам проверок 49 магазинов специалисты ведомства обнаружили 351 нарушение требований санитарного законодательства. 126 из них связаны с пищевой продукцией: сроками годности, условиями хранения и несоответствием товаросопроводительных документов. Помимо этого, есть 225 нарушений, которые касаются технического состояния объектов, инвентаря и работы персонала.
"Были проведены проверки с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в отношении 49 магазинов, принадлежащих ООО "Торгсервис 22", функционирующих на территории Алтайского края. <…> В ходе контрольных (надзорных) мероприятий управлением забраковано более трех тонн пищевой продукции с истекшим сроком годности, отсутствием маркировки, без наличия товаросопроводительных документов", – сообщили в алтайском Роспотребнадзоре.
Также в ходе проверок арестовали 742 единицы непродовольственных товаров. В отношении 2,5 тысячи товаров зафиксировали нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. По итогам проверок в отношении юридических и должностных лиц составили 160 административных протоколов.
Материалы по шести административным делам направили в суд, на сегодняшний день рассмотрено уже четыре из них. Работу одной из торговых точек приостановили на 13 суток, а еще на три наложили административный штраф.
17:04:00 26-02-2025
Если поковыряться получше то 300 тонн можно выгрести... Да и другие супермаркеты не мешало бы проверить...
18:47:08 26-02-2025
А если в машках покопаться, то и три тысячи тонн г...на можно наковырять...
19:56:46 26-02-2025
Ну хотят люди травится. Почему им мешают??
21:27:09 26-02-2025
Гость (19:56:46 26-02-2025) Ну хотят люди травится. Почему им мешают??... Прикинь, хотят люди бухие ездить им мешают, бить друг друга мешают, воровать мешают, продолжить?
Образование сколько классов?
22:02:30 26-02-2025
гость (21:27:09 26-02-2025) Прикинь, хотят люди бухие ездить им мешают, бить друг друга ... ты шибко грамотный?а?