Более трех тонн некачественных продуктов изъяли из алтайских магазинов "Светофор"

По итогам проверок 49 магазинов Роспотребнадзор выявил 351 нарушение требований санитарного законодательства

26 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Магазин "Светофор" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более трех тонн продукции с истекшим сроком годности и отсутствием маркировки забраковали в магазинах "Светофор" в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По итогам проверок 49 магазинов специалисты ведомства обнаружили 351 нарушение требований санитарного законодательства. 126 из них связаны с пищевой продукцией: сроками годности, условиями хранения и несоответствием товаросопроводительных документов. Помимо этого, есть 225 нарушений, которые касаются технического состояния объектов, инвентаря и работы персонала.

"Были проведены проверки с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в отношении 49 магазинов, принадлежащих ООО "Торгсервис 22", функционирующих на территории Алтайского края. <…> В ходе контрольных (надзорных) мероприятий управлением забраковано более трех тонн пищевой продукции с истекшим сроком годности, отсутствием маркировки, без наличия товаросопроводительных документов", – сообщили в алтайском Роспотребнадзоре.

Также в ходе проверок арестовали 742 единицы непродовольственных товаров. В отношении 2,5 тысячи товаров зафиксировали нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. По итогам проверок в отношении юридических и должностных лиц составили 160 административных протоколов.

Материалы по шести административным делам направили в суд, на сегодняшний день рассмотрено уже четыре из них. Работу одной из торговых точек приостановили на 13 суток, а еще на три наложили административный штраф.