В Барнауле суд приостановил работу магазина "Светофор"

В торговой точке нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований

12 февраля 2025, 15:19, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Индустриальный районный суд Барнаула приостановил деятельность магазина "Светофор" по ул. Попова, 258б. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Работу торговой точки ограничили на 13 суток, начиная с момента временного запрета: 09:00 часов 5 февраля 2025 года.

"Указанное решение принято по итогам рассмотрения протокола об административном правонарушении от 4 февраля 2025 года, составленного главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю", – уточнили в региональной пресс-службе судов.

При рассмотрении дела сотрудники краевого Роспотребнадзора нашли в магазине многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые закон предъявляет к работе торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию.