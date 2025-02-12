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В Барнауле суд приостановил работу магазина "Светофор"

В торговой точке нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований

12 февраля 2025, 15:19, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Индустриальный районный суд Барнаула приостановил деятельность магазина "Светофор" по ул. Попова, 258б. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Работу торговой точки ограничили на 13 суток, начиная с момента временного запрета: 09:00 часов 5 февраля 2025 года.

"Указанное решение принято по итогам рассмотрения протокола об административном правонарушении от 4 февраля 2025 года, составленного главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю", – уточнили в региональной пресс-службе судов.

При рассмотрении дела сотрудники краевого Роспотребнадзора нашли в магазине многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые закон предъявляет к работе торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию.

Барнаул магазины

Комментарии 19

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Гость

15:23:45 12-02-2025

Судью куда? Правильно!

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Гость

15:32:14 12-02-2025

Гость (15:23:45 12-02-2025) Судью куда? Правильно!... "Туда" - это НА или В ?

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Гость

15:30:39 12-02-2025

Интересно предыдущие 5 лет там всё было хорошо и резко всё испортилось . Или кто-то халатно относился к своим обязанностям по контролю. Про коррупцию и думать не хочется

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Гость

15:59:23 12-02-2025

Интересно чей это заказ? И по какой причине. По всей стране его сливают

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Гость

16:06:27 12-02-2025

Гость (15:59:23 12-02-2025) Интересно чей это заказ? И по какой причине. По всей стране ... Да ничей! Просто уже зашкаливает количество некачественных продуктовых товаров и просрочки в Светофорах.

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Гость

16:33:21 12-02-2025

Гость (16:06:27 12-02-2025) Да ничей! Просто уже зашкаливает количество некачественных ... Есть какие-то факты, что этого всего больше чем в магазинах конкурентов?

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Russkiy

08:38:38 13-02-2025

Гость (16:06:27 12-02-2025) Да ничей! Просто уже зашкаливает количество некачественных ... У меня сестра 2 раза травилась за полгода продуктами из машки, а вот из светофора ни разу. Минералка в светофоре 36р., такая же точно в бахетле 84р. Ещё факты нужны?

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Гость

16:34:35 12-02-2025

В светофоре был только раз, зашел внутрь, а там земляной пол, как можно продавать продукты в помещении где земляной пол?

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Гость

17:05:14 12-02-2025

Гость (16:34:35 12-02-2025) В светофоре был только раз, зашел внутрь, а там земляной пол... ха, ты в любой другой магазин в подсобку за ширму зайди, крайне удивишься

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Гость

17:25:36 12-02-2025

Гость (17:05:14 12-02-2025) ха, ты в любой другой магазин в подсобку за ширму зайди, кра... Эт да. Вся эта спектакля показушная для покупателя что в столовках, что в магазинах. Где и по полу поваляется, пока никто не видит, и по земляному. И какими только руками не похватается.

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Гость

17:01:51 12-02-2025

Антисанитария - что есть, то есть!

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Гость

17:03:00 12-02-2025

Только по ул. Попова, 258б?! По всему Барнаулу в этой торговой сети одинаковая АНТИСАНИТАРИЯ!

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Гость

17:17:33 12-02-2025

Оцепитесь уже от Светофора! Бедные люди хоть там пропитание находят! Доходы мизерные, а цены огромные везде. А к качеству везде много претензий.

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Гость

17:30:39 12-02-2025

ну наконец то!
наконец то покончили с просрочкой, некачественными товарами и т.п.!
заживем!

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Александр

20:17:03 12-02-2025

везде есть нарушения

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Гость

20:47:20 12-02-2025

И всё же. Почему кошмарят именно светофор?

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Гость

08:01:04 13-02-2025

Гость (20:47:20 12-02-2025) И всё же. Почему кошмарят именно светофор?... кому-то надо выжить его с рынка. скорее всего x5 group (пятерочка, чижик и т.д.)

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Гость

14:24:02 13-02-2025

...кому-то надо выжить его с рынка...

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Барнаулец

22:21:27 13-02-2025

Лучше всего покупать в
Бахетле
Метро
Ашан
Ждём когда появится Азбука Вкуса.
Очень не хватает дорогих магазинов.
Приходится перебиваться Метро, Ашан.

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