Более тысячи жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

С конца марта с жалобами на присасывание клещей обратился 2381 человек

19 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1036 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратился 2381 человек из 64 районов. Среди них 730 детей до 14 лет.

"Зарегистрировано 58 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 10 детей, госпитализировано четверо взрослых жителей края с подозрением на клещевой вирусный энцефалит", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что в крае от клещей обработали уже 1747 гектаров территорий парков, скверов, санаториев и баз отдыха. Всего планируют обработать 2560 га.

Так, в Барнауле уже обработали парки "Арлекино" и "Лесная сказка". В остальных провели энтомологические экспертизы – клещей в них не обнаружили.

Кроме того, от этих членистоногих обработали все кладбища краевой столицы и уже проводят дезинсекцию загородных детских лагерей.

Сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей. Специалисты рекомендуют воздержаться от выездов на природу.