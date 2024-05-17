С приходом тепла активизировались клещи, которые не только портят настроение, но и могут представлять опасность для людей и домашних животных

17 мая 2024, 07:25, ИА Амител

Ребенок на даче / Фото: Filip Urban/unsplash.com

Этой весной клещи в Алтайском крае покусали более 1,3 тысячи человек. И это только по официальным данным Роспотребнадзора. Риск стать жертвой этих кровососов высок не только в лесу или заросшем парке, но и на приусадебном участке или даче. Как и чем можно обработать территорию, чтобы избежать встречи с клещами, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как защититься от клещей на даче?

Самый надежный способ защиты от клещей на дачном участке – провести акарицидную обработку. Для этого можно вызвать службу дезинсекции. Стоимость услуги в зависимости от препарата варьируется от 3 до 6 тысяч рублей.

Как честно признались amic.ru в одной из таких частных компаний, средства подешевле действуют до двух недель – пока сохраняется отпугивающий запах. Но если пройдет дождь, то период защиты будет еще короче. И на участке снова могут появиться незваные гости.

"Более эффективны препараты немецкого производства. Они держатся дольше, но даже ими для 100% гарантии по СанПиНу рекомендуется обработать участок дважды: первый раз – для истребления клещей, через две недели – для профилактики", – говорят в компании, специализирующейся на дезинсекции.

Кстати, к обработке участка нужно подготовиться. Требуется постричь газон, убрать с территории мусор, инструменты и опавшие листья. Если у вас есть животные и дети, их нужно изолировать на 24 часа.

"Нужно выждать минимум два часа, чтобы раствор осел. После этого, по инструкции, людям находиться на садовом участке уже можно, но я рекомендую выдержать паузу минимум в сутки. Если в зону обработки попадают ягоды и плоды, есть их после обработки не рекомендуется в среднем три недели. Поэтому чем раньше вы запланируете эти работы, тем лучше", – объясняют в организации.

А самим провести обработку дачного участка от клещей можно?

Тем, кто хочет сэкономить, можно обработать участок и самостоятельно. Потребуется предварительно приобрести препарат. Его покупка на участок площадью 10 соток обойдется в сумму от 1000 рублей.

Продают такие средства в магазинах для садоводов или в Центре гигиены и эпидемиологии. Там в ассортименте представлены препараты разных производителей, которые содержат яды циперметрин или фентион, губительные не только для клещей, но также для комаров и муравьев.

Перед обработкой следует позаботиться о собственной безопасности: наденьте маску, а лучше респиратор, защитные очки, резиновые перчатки. Обрабатывать участок необходимо в спецодежде. После обработки не забудьте вымыть лицо и руки с мылом.

"Химическую атаку" надо начинать только в сухую, безветренную и теплую погоду. Тогда клещи не прячутся в зарослях, а значит, будут взаимодействовать с химикатами. Особое внимание при обработке надо уделять местам вдоль дорожек, густой траве, периметру зон отдыха. И помните, что акарицидные препараты необходимо применять в строгом соответствии с инструкцией.

В течение сезона нужно следить за порядком на участке: своевременно косить и подстригать газон, а после высыхания травы сразу убирать ее. Именно в таких местах обитают клещи, напоминает доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.

"Переносчиками клещей могут быть грызуны и ежи. Поэтому постарайтесь не допускать попадания на вашу территорию посторонних животных. И не забывайте регулярно осматривать на наличие клещей своих домашних питомцев", – говорит Комарова.

Можно ли отпугнуть клещей народными средствами?

Для борьбы с клещами садоводы часто используют народные средства – ароматные растения. В Роспотребнадзоре по Республике Алтай рекомендуют высаживать, например, мяту и некоторые виды ромашек, содержащие пиретрин. Если клещей не много, этих растений может быть достаточно для отпугивания. Кроме того, они украсят ваш участок своими цветами.