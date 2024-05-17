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Как избавиться от клещей на дачном участке и помогут ли народные средства?

С приходом тепла активизировались клещи, которые не только портят настроение, но и могут представлять опасность для людей и домашних животных

17 мая 2024, 07:25, ИА Амител

Ребенок на даче / Фото: Filip Urban/unsplash.com
Ребенок на даче / Фото: Filip Urban/unsplash.com

Этой весной клещи в Алтайском крае покусали более 1,3 тысячи человек. И это только по официальным данным Роспотребнадзора. Риск стать жертвой этих кровососов высок не только в лесу или заросшем парке, но и на приусадебном участке или даче. Как и чем можно обработать территорию, чтобы избежать встречи с клещами, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как защититься от клещей на даче?

Самый надежный способ защиты от клещей на дачном участке – провести акарицидную обработку. Для этого можно вызвать службу дезинсекции. Стоимость услуги в зависимости от препарата варьируется от 3 до 6 тысяч рублей.

Как честно признались amic.ru в одной из таких частных компаний, средства подешевле действуют до двух недель – пока сохраняется отпугивающий запах. Но если пройдет дождь, то период защиты будет еще короче. И на участке снова могут появиться незваные гости.

"Более эффективны препараты немецкого производства. Они держатся дольше, но даже ими для 100% гарантии по СанПиНу рекомендуется обработать участок дважды: первый раз – для истребления клещей, через две недели – для профилактики", – говорят в компании, специализирующейся на дезинсекции.

Кстати, к обработке участка нужно подготовиться. Требуется постричь газон, убрать с территории мусор, инструменты и опавшие листья. Если у вас есть животные и дети, их нужно изолировать на 24 часа.

"Нужно выждать минимум два часа, чтобы раствор осел. После этого, по инструкции, людям находиться на садовом участке уже можно, но я рекомендую выдержать паузу минимум в сутки. Если в зону обработки попадают ягоды и плоды, есть их после обработки не рекомендуется в среднем три недели. Поэтому чем раньше вы запланируете эти работы, тем лучше", – объясняют в организации.

А самим провести обработку дачного участка от клещей можно?

Тем, кто хочет сэкономить, можно обработать участок и самостоятельно. Потребуется предварительно приобрести препарат. Его покупка на участок площадью 10 соток обойдется в сумму от 1000 рублей.

Продают такие средства в магазинах для садоводов или в Центре гигиены и эпидемиологии. Там в ассортименте представлены препараты разных производителей, которые содержат яды циперметрин или фентион, губительные не только для клещей, но также для комаров и муравьев.

Перед обработкой следует позаботиться о собственной безопасности: наденьте маску, а лучше респиратор, защитные очки, резиновые перчатки. Обрабатывать участок необходимо в спецодежде. После обработки не забудьте вымыть лицо и руки с мылом.

"Химическую атаку" надо начинать только в сухую, безветренную и теплую погоду. Тогда клещи не прячутся в зарослях, а значит, будут взаимодействовать с химикатами. Особое внимание при обработке надо уделять местам вдоль дорожек, густой траве, периметру зон отдыха. И помните, что акарицидные препараты необходимо применять в строгом соответствии с инструкцией.

В течение сезона нужно следить за порядком на участке: своевременно косить и подстригать газон, а после высыхания травы сразу убирать ее. Именно в таких местах обитают клещи, напоминает доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.

"Переносчиками клещей могут быть грызуны и ежи. Поэтому постарайтесь не допускать попадания на вашу территорию посторонних животных. И не забывайте регулярно осматривать на наличие клещей своих домашних питомцев", – говорит Комарова.

Можно ли отпугнуть клещей народными средствами?

Для борьбы с клещами садоводы часто используют народные средства – ароматные растения. В Роспотребнадзоре по Республике Алтай рекомендуют высаживать, например, мяту и некоторые виды ромашек, содержащие пиретрин. Если клещей не много, этих растений может быть достаточно для отпугивания. Кроме того, они украсят ваш участок своими цветами.

Алтайский край дачный сезон советы эксперта Сезон клещей
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Комментарии 4

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Костя

07:29:35 17-05-2024

Продайте дачу... С клещами вместе...

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Гость

09:22:27 17-05-2024

Я вырос на даче у бабушки, рядом лес. Клещи по весне были ,но ничем не брызгали на дачах, не было проблем. Что сейчас то? Бизнес!

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Гость

11:55:05 17-05-2024

Гость (09:22:27 17-05-2024) Я вырос на даче у бабушки, рядом лес. Клещи по весне были ,н... Я всегда приносила клещей в детстве - у вас просто район такой.

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Гость

18:30:50 17-05-2024

Гость (09:22:27 17-05-2024) Я вырос на даче у бабушки, рядом лес. Клещи по весне были ,н... энцефалит и буррелиоз. и прочая дрянь. у дядьки моего так товарищ за неделю умер в 50 лет

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