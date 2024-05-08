Не хотела верить. Как жительница Алтайского края лечила рак яичников и изменила жизнь

Женщине повезло: опухоль размером с кулак выявили на начальной стадии

08 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Нина Белозерцева / Фото предоставлено героиней материала

8 мая во всем мире отмечается День борьбы против рака яичников. Жительница Новоалтайска Нина Белозерцева столкнулась с этой болезнью в 41 год. До последнего не верила, что с ней может такое произойти, но реальность оказалась неумолима. Операция, химиотерапия, хоккей и дача для умиротворения – женщина рассказала amic.ru, что ей помогает бороться с раком и жить.

Справка:



Среди опухолей женской репродуктивной системы на долю рака яичников приходится около 30%. И лишь треть таких новообразований выявляется на ранних стадиях. В малом тазу, где расположен этот парный орган, достаточно места для роста опухоли, поэтому она долгое время может развиваться бессимптомно.



По мере распространения заболевания возникают неспецифические признаки, характерные для разных болезней: увеличение живота – за короткое время и значительно, тянущая боль внизу живота или в пояснице, запоры, газы, постоянная изжога, отсутствие аппетита и беспричинная потеря веса, учащенные позывы к мочеиспусканию, одышка, общая слабость.

Дефект у дефектоскописта

Онкопациентов часто обвиняют в том, что они не ходят по врачам – отсюда и все проблемы. Нина – ходила. Каждый год проходила диспансеризацию.

Нина работает дефектоскопистом в лаборатории неразрушающего контроля на "Алтайвагоне". Маленькая доброкачественная киста яичника у нее была давно, но все необходимые обследования женщина проходила вовремя. Что спровоцировало перерождение и рост опухоли буквально за считанные месяцы – никто не знает.

Сама же Нина подозревает, что это может быть связано со сбоем в гормональной терапии, которую она проходила в тот период: из-за ковида произошел вынужденный перерыв в лечении, ведь попасть в больницу, чтобы скорректировать схему приема препаратов после очередного курса, было невозможно.

Онкогинеколог поликлиники "Надежда" Алтайского краевого онкологического диспансера Елена Украинцева:



Рак яичников – это заболевание преимущественно среднего и пожилого возраста: 75% случаев приходится на женщин старше 55 лет. Однако встречается эта патология даже у девочек 12-13 лет.



Основные факторы риска развития злокачественных опухолей яичников:

– начало менструаций до 11 лет;

– первые роды после 35 лет;

– нарушение менструального цикла;

– климакс после 55 лет;

– воспалительные процессы половых органов;

– кисты и другие доброкачественные опухоли яичников;

– бесплодие;

– аборты;

– эндометриоз;

– наследственность: носительство мутаций BRCA1 и BRCA2;

– гиперфункция щитовидной железы;

– внешние канцерогенные факторы, например, курение, злоупотребление алкоголем, плохая экология и так далее.



У детей и подростков рак яичников может спровоцировать внутриутробная интоксикация некоторыми лекарственными препаратами, алкоголем, табачными продуктами или вирусами, эндокринные нарушения или наследственность.

Летом 2021 года у Нины появились тянущие боли внизу живота – сразу же пошла в больницу. Диагностика показала опухоль на яичнике размером около 10 сантиметров.

Дальше все закрутилось: уже через два дня женщина попала на прием в краевой онкоцентр, где ей сразу же назначили дату операции.

По месту жительства быстро прошла все необходимые для хирургического лечения обследования. Не успела оглянуться, как уже очнулась в палате после операции.

"Я до последнего не верила, что у меня рак. Там никто не хочет в это верить", – говорит Нина.

"Прелести" лечения

Комментирует Елена Украинцева:



– Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, женщинам с 18 лет нужно ежегодно посещать гинеколога и проходить УЗИ малого таза и органов брюшной полости. Для девочек организованы приемы детских гинекологов в структуре детских поликлиник. Пациенткам, имеющим в анамнезе факторы высокого риска развития рака яичников, частота диагностики должна составлять один раз в полгода.



До 15% случаев рака яичников составляют случайные находки при отсутствии каких-либо жалоб.



Существуют методы диагностики рака яичников и по анализу крови на онкомаркеры СА-125 или НЕ-4, а также расчет модифицированного индекса малигнизации (RMI). Эти анализы можно сдать практически в любой поликлинике или диагностическом центре.



Не игнорируйте диспансеризацию и профосмотры – иногда даже анализ мочи или крови может дать сигнал врачу о возможной онкопатологии.



Кстати, прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) является доказанной профилактикой рака яичников. Однако назначать подобную терапию и подбирать препарат должен только врач.Нине повезло: опухоль обнаружили на первой стадии, без метастазов. Однако для профилактики рецидива предстояло пройти шесть курсов химиотерапии. Тошнота, отеки, непереносимость запахов – о "прелестях" противоопухолевого лечения женщина знает не понаслышке.

"Все это можно перетерпеть. Самой трудной побочкой для меня, как ни странно, оказалась потеря волос. Не могла смотреть на себя лысую – не фотографировалась и даже к зеркалу не походила в этот период. Хорошо, что лечение проходило зимой, – от назойливых взглядов спасала шапка", – рассказывает Нина.

Комментирует Елена Украинцева:



– Основным радикальным методом лечения рака яичников является операция, но провести ее возможно лишь на начальных стадиях заболевания.

При запущенной патологии берется биопсия из опухоли и, при необходимости, образцы жидкости из брюшной и/или плевральной полости. По результатам исследований определяется тактика лечения.



При первично неоперабельных опухолях оно начинается с курсов неоадъювантной химиотерапии – для уменьшения размеров опухоли и создания условий для более качественного ее удаления впоследствии. После оперативного лечения также назначаются курсы химиотерапии – для профилактики рецидива опухоли.

Впустить умиротворение

Благодаря шапке половина окружающих до сих пор не знают о болезни Нины: "Специально я никому не рассказывала. Но даже если кто-то и догадывался – не приставали с расспросами и сочувствием. А те, кто знал, очень поддержали меня в тот период".

В первую очередь – конечно муж. В свободное время он играет в любительский хоккей вратарем. В перерывах между курсами химиотерапии Нина ездила с ним на соревнования и болела – за себя и за него.

Очень отвлекало от мрачных мыслей и любимое хобби – вязание.

"Днем, когда муж уходил на работу, я оставалась со своей болезнью один на один. В голову лезет такая чушь, что тошно становится, а пока считаешь ряды да петельки некогда думать о чем-то другом", – рассказала Нина.

А после болезни супруги купили дачу – теперь каждое лето уезжают туда от шума и городской суеты. Нина признается, что сейчас в ее жизни стало больше "солнышка":

"Я начала чаще замечать то, что раньше казалось само собой разумеющимся и проходило по жизни фоном: хорошая погода, свежий воздух, пение птиц, красота цветов. Сейчас это для меня не фон, а основа жизни, я научилась впускать умиротворение в свою душу и наслаждаюсь этим".

За все время беседы Нина ни разу не произнесла слово "онкодиспансер", заменяя его на размытое "там" или "Надежда":

"Самыми тяжелыми оказались те несколько дней, когда я лежала там. У всех пациентов ситуации разные, разная реакция на болезнь, разные эмоции – погружаться в эту атмосферу даже на короткое время было непросто".

Сейчас Нина регулярно проходит профилактическую диагностику, занимается любимым делом и хобби, ходит на фитнес, чтобы поддерживать организм в форме, много гуляет, путешествует с мужем. Этого вполне достаточно, чтобы быть счастливой, уверена наша героиня. Но одна сокровенная мечта у нее все-таки есть: "Не вернуться туда никогда!"

Комментирует Елена Украинцева:



– В последние годы появилось несколько эффективных препаратов для поддерживающей терапии после основного лечения рака яичников. Благодаря им врачам сегодня удается существенно продевать продолжительность жизни пациенток даже с запущенными стадиями заболевания.



Поиск эффективных лекарств для борьбы с этим видом рака ведется постоянно. Вполне возможно, что экспериментальные методы, которые показывают свою эффективность в лабораториях сегодня, станут частью онкологической медицины ближайшего будущего.