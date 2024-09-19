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Болезнь вейперов EVALI начали выявлять в Алтайском крае

Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры

19 сентября 2024, 16:17, ИА Амител

Врачи и пациент / Фото: pxhere.com/ru/photo/1457247
Врачи и пациент / Фото: pxhere.com/ru/photo/1457247

Врач-пульмонолог Анна Дисенова рассказала о том, что в Алтайском крае начали выявлять болезнь вейперов EVALI. Об этом сообщает "КП на Алтае".

По словам специалиста, уже зафиксировали как минимум один случай. Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры. В результате обследования у него выявили EVALI.

Подростку назначили курс антибактериальной терапии и повторный КТ-снимок через три месяца.

Врач пояснила, что в жидкостях для вейпов содержатся очень токсичные ароматические добавки. 

"Например, вкус сливочного масла или попкорна дает диацетил, который вызывает серьезные повреждения в легких. Впервые это заболевание было обнаружено у работников американских заводов по производству попкорна. На рентгене альвеолы (мешочки, в которых происходит газообмен) были похожи на взорвавшийся шарик кукурузы. Тогда впервые появился даже термин "попкорновое легкое" или "попкорновая болезнь", – сказала Дисенова.

Ранее мы рассказывали о том, какие симптомы у EVALI и почему его сложно диагностировать.

медицина

Комментарии 3

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ВВП

17:35:32 19-09-2024

Парили, парят и будут парить. По поводу болезни произнесут "Вы всё врёте"

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Musik

18:29:14 19-09-2024

ВВП (17:35:32 19-09-2024) Парили, парят и будут парить. По поводу болезни произнесут "... Истественный отбор.

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Дима

18:53:53 19-09-2024

Правильно! Курите больше, чем меньше социума, чем меньше проблем, и чище воздух.

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