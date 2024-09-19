Болезнь вейперов EVALI начали выявлять в Алтайском крае

Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры

19 сентября 2024, 16:17, ИА Амител

Врачи и пациент / Фото: pxhere.com/ru/photo/1457247

Врач-пульмонолог Анна Дисенова рассказала о том, что в Алтайском крае начали выявлять болезнь вейперов EVALI. Об этом сообщает "КП на Алтае".

По словам специалиста, уже зафиксировали как минимум один случай. Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры. В результате обследования у него выявили EVALI.

Подростку назначили курс антибактериальной терапии и повторный КТ-снимок через три месяца.