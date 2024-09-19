Болезнь вейперов EVALI начали выявлять в Алтайском крае
Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры
19 сентября 2024, 16:17, ИА Амител
Врач-пульмонолог Анна Дисенова рассказала о том, что в Алтайском крае начали выявлять болезнь вейперов EVALI. Об этом сообщает "КП на Алтае".
По словам специалиста, уже зафиксировали как минимум один случай. Пациент жаловался на одышку, кровохаркание и периодическое повышение температуры. В результате обследования у него выявили EVALI.
Подростку назначили курс антибактериальной терапии и повторный КТ-снимок через три месяца.
Врач пояснила, что в жидкостях для вейпов содержатся очень токсичные ароматические добавки.
"Например, вкус сливочного масла или попкорна дает диацетил, который вызывает серьезные повреждения в легких. Впервые это заболевание было обнаружено у работников американских заводов по производству попкорна. На рентгене альвеолы (мешочки, в которых происходит газообмен) были похожи на взорвавшийся шарик кукурузы. Тогда впервые появился даже термин "попкорновое легкое" или "попкорновая болезнь", – сказала Дисенова.
Ранее мы рассказывали о том, какие симптомы у EVALI и почему его сложно диагностировать.
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