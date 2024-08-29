НОВОСТИЗдоровье

Что такое болезнь EVALI и кому она грозит?

Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты

29 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com/Olga Guryanova
Операция / Фото: unsplash.com/Olga Guryanova

Среди вейперов началась новая эпидемия под названием EVALI. Эта болезнь во многом схожа с коронавирусом и может привести к летальному исходу. Причем последствия могут наступить стремительно, предостерегают пульмонологи. Какие симптомы у EVALI и почему его сложно диагностировать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое болезнь EVALI и какие у нее симптомы?

EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) – поражение легких при использовании электронных сигарет. Ее еще называют "болезнью вейперов". Симптомы страшные: температура, слабость, недомогание, кашель, одышка, боль в груди и патологические изменения легких, пишет "Раньше всех".

"EVALI – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов", – предостерегает Минздрав России.

А чем EVALI отличается от коронавируса?

Симптомы заболевания действительно во многом напоминают коронавирусную инфекцию, однако при EVALI у пациентов также наблюдается нарушение пищеварительной системы, включая рвоту, диарею, сильные боли в животе. По данным канала "Сегодня в тренде", болезнь желудочно-кишечного тракта отмечалась у 77% заболевших. 85% заболевших резко потеряли в весе. Анализ крови при этом показывал повышенное содержание лейкоцитов.

Пульмонологи отмечают, что болезнь может привести к дыхательной недостаточности. Медики рассказывают о случаях, когда у вейперов "склеивались" легкие. И спасти удается не всех, отмечала secretmag.ru пульмонолог Яна Исаева.

Напомним, в составе жидкости для вейпа присутствует никотин, а также глицерин, пропиленгликоль и ароматические добавки. Никотин приводит к никотиновой зависимости, а другие компоненты – к развитию так называемой "липоидной пневмонии", развивающейся при регулярном вдыхании маслянистых соединений, присутствующих в заправке для вейпов.

Безобидные на первый взгляд глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин. Это вещества, которые вызывают рак. Поэтому риск отравления электронными сигаретами резко возрастает.


 

Заболевания

Комментарии 9

Avatar Picture
гость

18:17:29 29-08-2024

верим. поэтому пойдем и купим безопасные для здоровья сигареты

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:43 29-08-2024

гость (18:17:29 29-08-2024) верим. поэтому пойдем и купим безопасные для здоровья сигаре... Всецело поддерживаю. /Пишу, затягиваясь проверенной веками аналоговой трубкой/ А вся эта новомодная фигня в виде вейпов, чёто-там косов и прочее - есть Ересь Хоруса в чистом виде и противники нормального курения - адепты его тоже

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:41:09 29-08-2024

"глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин"
почему эти вещества добавляют в полуфабрикаты, которым требуется тепловая обработка, если это канцерогены? это раз.
второе: гуглим во что превращается глицерин при нагревании.
ответ: при нагревании жидкости, содержащей глицерин, до очень высоких температур (более 400°C), может происходить деградация глицерина, что может привести к образованию альдегидов, в частности акролеина, ацетальдегида и формальдегида.
400 градусов! ни один вейп или электронка не нагреваются до таких температур.
только не подумайте, что я за курение! я бросила 2+ года назад, чего и всем желаю.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:55 29-08-2024

Элен без ребят (18:41:09 29-08-2024) "глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в фо... Откуда вы всё это берёте? Глицерин кипит при 290 С. А уже начиная с 250 градусов происходит частичное разложение глицерина на альдегиды.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:41:18 29-08-2024

естественный отбор в действии

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:36 29-08-2024

Следовательно, вейпы надо запретить. Ведь молодёжь не думает о последствиях.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

09:41:46 30-08-2024

Верните нормальные сигареты из табака и нет проблем...И хватит бороться с призрачной опасностью курения. Особо нужно наказать придурков, которые размещают на пачках устрашающие картинки...Они программируют людей на заболевания. Вред курения до сих пор не доказан, а вот ипохондрию никто не отменял...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:10 30-08-2024

ну как нарики выпиливаются неизбежно через 5-7 лет, так и эти курители. скатертью дорога

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:38 30-08-2024

Гость (12:10:10 30-08-2024) ну как нарики выпиливаются неизбежно через 5-7 лет, так и эт... ЗОЖ - такая же наркомания...Притом рьяные поклонники часто имеют проблемы с головой хуже чем у наркоманов...И живут столько же...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров