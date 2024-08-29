Что такое болезнь EVALI и кому она грозит?

Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты

29 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com/Olga Guryanova

Среди вейперов началась новая эпидемия под названием EVALI. Эта болезнь во многом схожа с коронавирусом и может привести к летальному исходу. Причем последствия могут наступить стремительно, предостерегают пульмонологи. Какие симптомы у EVALI и почему его сложно диагностировать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое болезнь EVALI и какие у нее симптомы?

EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) – поражение легких при использовании электронных сигарет. Ее еще называют "болезнью вейперов". Симптомы страшные: температура, слабость, недомогание, кашель, одышка, боль в груди и патологические изменения легких, пишет "Раньше всех".

"EVALI – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов", – предостерегает Минздрав России.

А чем EVALI отличается от коронавируса?

Симптомы заболевания действительно во многом напоминают коронавирусную инфекцию, однако при EVALI у пациентов также наблюдается нарушение пищеварительной системы, включая рвоту, диарею, сильные боли в животе. По данным канала "Сегодня в тренде", болезнь желудочно-кишечного тракта отмечалась у 77% заболевших. 85% заболевших резко потеряли в весе. Анализ крови при этом показывал повышенное содержание лейкоцитов.

Пульмонологи отмечают, что болезнь может привести к дыхательной недостаточности. Медики рассказывают о случаях, когда у вейперов "склеивались" легкие. И спасти удается не всех, отмечала secretmag.ru пульмонолог Яна Исаева.

Напомним, в составе жидкости для вейпа присутствует никотин, а также глицерин, пропиленгликоль и ароматические добавки. Никотин приводит к никотиновой зависимости, а другие компоненты – к развитию так называемой "липоидной пневмонии", развивающейся при регулярном вдыхании маслянистых соединений, присутствующих в заправке для вейпов.

Безобидные на первый взгляд глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин. Это вещества, которые вызывают рак. Поэтому риск отравления электронными сигаретами резко возрастает.



