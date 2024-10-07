Болгар объяснила, зачем опубликовала семейные снимки с Дуровым

Так она решила ответить на обвинения во лжи

07 октября 2024, 17:10, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, опубликовала снимки из семейного архива в ответ "на ложь об их деловых отношениях" со стороны предпринимателя. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New York Times.

"Я представила эти снимки как раз в тот день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman Павла, дал заведомо ложную информацию журналистам", – заявила Болгар.

Она добавила, что провела с Дуровым в общей сложности десять лет. Половину из них они прожили в одной квартире, а вторую встречались несколько месяцев в году.

Ранее представитель Дурова заявил, что предприниматель и Болгар никогда не были парой. По его словам, бизнесмен отправлял женщине деньги на содержание детей, тогда как она их тратила на предметы роскоши.