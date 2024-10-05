Павел Дуров опубликовал фото с дочерью

Снимок был сделан 11 лет назад

05 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Павел Дуров с дочерью / Фото: t.me/durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию с дочерью.

Снимок был сделан в июне 2013 года. На нем, по словам бизнесмена, дочка помогает ему с созданием мессенджера.

"Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте сделаем перерыв и предадимся ностальгии. Вот моя старшая дочь, которая дает мне инструкции по запуску Telegram летом 2013 года. Она – настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята", – написал Дуров.

Вероятно, на снимке изображена дочь Дурова Алина, которую в 2009 году родила бывшая сокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко. От этой женщины у основателя Telegram также есть сын Михаил 2010 года рождения, писал Forbes.

При этом впервые о наличии у Дурова детей стало известно в конце июня, когда Ирина Болгар опубликовала фото бизнесмена и троих их общих детей.

Не исключено, что фотографией дочери Дуров решил намекнуть на слова Болгар о том, что она консультировала Павла при создании мессенджера и он – их совместно нажитое имущество.