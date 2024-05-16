Болгария намерена отсудить у "Газпрома" 400 млн евро за прекращение поставок газа
Сторона подаст претензию "Газпром экспорту" и даст "короткий срок" на досудебное урегулирование
16 мая 2024, 20:59, ИА Амител
Компания "Булгаргаз" намерена добиваться компенсации ущерба в размере около 400 млн евро в связи с прекращением "Газпромом" поставок газа два года назад. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов.
По его словам, в рамках договора болгарская сторона хочет передать претензии и дать короткий срок на досудебное урегулирование.
"Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", – добавил министр.
Напомним, что в 2022 году президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны в рубли. Болгария не стала выполнять эти требования и 27 апреля 2022 года "Газпром" приостановил поставки.
21:27:23 16-05-2024
И до вас доберемся..
08:46:37 17-05-2024
Иван (21:27:23 16-05-2024) И до вас доберемся.. ... Для этого виза нужна, вам не дадут
07:53:12 17-05-2024
"Газпром" приостановил поставки --- так они не платили. В евро было нельзя, а рублей они нет, хотели бесплатные поставки. Такой торговли не бывает. Болгария сейчас фактически участвует в войне, выиграет, будет делить трофеи. Не выиграет, пожалеет
08:45:46 17-05-2024
Всё в рамках законов, выкручивайтесь как хотите. Наше государство своих же граждан частенько ставит в такую ситуацию и ни считает это чем то, за гранью
09:08:14 17-05-2024
За последние два года многие судились с газпромом, но насколько мне известно все дела он выиграл в отношении разных стран европы, т.к. суды все таки умеют читать контракты.
А газпром максимально до самого конца готов поставлять ресурсы, лишь бы деньги поступали на счета.
09:23:33 17-05-2024
Гость (09:08:14 17-05-2024) За последние два года многие судились с газпромом, но наскол... Вот Майя Санду недавно дала интервью, что с гордостью поведала, как легко отмела претезии газпрома на долг в 700млн. Наняла западную контору, которая нашла долг лишь в 8 млн. Санду "простила "всё газпрому , стала закупать газ через европейских поставщиков. Даже 8 не собирается платить.
10:38:12 17-05-2024
Иметь намерение, не значит поиметь Россию.
А все, кто пытаются это сделать сейчас - ответят.
Раньше надо было думать, когда метались в выборе стороны конфликта.
А теперь жабы заквакали. Впереди еще много трудностей у вас, Не надо было тревожить спящего медведя.
А ведь мы то еще и не начинали (В.В.П.)