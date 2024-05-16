Болгария намерена отсудить у "Газпрома" 400 млн евро за прекращение поставок газа

Сторона подаст претензию "Газпром экспорту" и даст "короткий срок" на досудебное урегулирование

16 мая 2024, 20:59, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com

Компания "Булгаргаз" намерена добиваться компенсации ущерба в размере около 400 млн евро в связи с прекращением "Газпромом" поставок газа два года назад. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов.

По его словам, в рамках договора болгарская сторона хочет передать претензии и дать короткий срок на досудебное урегулирование.

"Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", – добавил министр.

Напомним, что в 2022 году президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны в рубли. Болгария не стала выполнять эти требования и 27 апреля 2022 года "Газпром" приостановил поставки.