В Петербурге больных COVID-19 начали класть в психиатрическую больницу

Больницы культурной столицы заполнились на 85%

18 марта 2025, 06:50, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В больницах Санкт-Петербурга заполнено 85% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободно лишь 147 мест, сообщили РБК Петербург в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

По данным ведомства, культурная столица находится "на пике эпидемического подъема". Основным медучреждением остается больница им. С. П. Боткина, куда поступает большинство пациентов с инфекционными заболеваниями.

"Места для больных COVID-19 и пневмонией есть в Александровской больнице, городской больнице № 20 и психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова", – говорится в материале.

До этого заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Иван Федуняк сообщал, что учреждение заполнено на 99%. По его словам, в 2025 году эпидемический подъем начался позже, чем в прошлом. Это может быть связано с относительно теплой зимой.