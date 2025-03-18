В Петербурге больных COVID-19 начали класть в психиатрическую больницу
Больницы культурной столицы заполнились на 85%
18 марта 2025, 06:50, ИА Амител
В больницах Санкт-Петербурга заполнено 85% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободно лишь 147 мест, сообщили РБК Петербург в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
По данным ведомства, культурная столица находится "на пике эпидемического подъема". Основным медучреждением остается больница им. С. П. Боткина, куда поступает большинство пациентов с инфекционными заболеваниями.
"Места для больных COVID-19 и пневмонией есть в Александровской больнице, городской больнице № 20 и психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова", – говорится в материале.
До этого заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Иван Федуняк сообщал, что учреждение заполнено на 99%. По его словам, в 2025 году эпидемический подъем начался позже, чем в прошлом. Это может быть связано с относительно теплой зимой.
07:49:35 18-03-2025
Ну, вот. Заодно можно будет и проверить.
08:15:19 18-03-2025
А куда еще класть больных не существующей болезнью? Только надо было вместе с организаторами фейковой пандемии в одну палату..
08:47:47 18-03-2025
Дюша (08:15:19 18-03-2025) А куда еще класть больных не существующей болезнью? Только н...
А тебя с реально существующей надо в клинику Эрдмана положить. На полгодика хотя бы.
09:47:58 18-03-2025
Гость (08:47:47 18-03-2025) А тебя с реально существующей надо в клинику Эрдмана пол... Доктор тут я...
10:14:21 18-03-2025
Дюша (09:47:58 18-03-2025) Доктор тут я...... Точно. А еще ты управляешь вселенной, не привлекая внимания санитаров.
12:38:30 18-03-2025
Гость (10:14:21 18-03-2025) Точно. А еще ты управляешь вселенной, не привлекая внимания ... Ну я хоть чем то управляю...А ты явно управляемый и подконтрольный на ставке...
14:35:00 18-03-2025
Дюша (09:47:58 18-03-2025) Доктор тут я......
вместе с прокурором и Наполеоном в 6 палате!?)
15:21:15 18-03-2025
Гость (14:35:00 18-03-2025) вместе с прокурором и Наполеоном в 6 палате!?) ... Методичку надо менять, а то одни "баяны"...
09:17:22 18-03-2025
Дюша (08:15:19 18-03-2025) А куда еще класть больных не существующей болезнью? Только н... Расскажи это моему соседу, он щас на Михайловском....
09:47:30 18-03-2025
Гость (09:17:22 18-03-2025) Расскажи это моему соседу, он щас на Михайловском....... Вам бесполезно рассказывать...Не поймете...
09:09:41 18-03-2025
их уже в середине лета 2020 го, нужно было туда определить, вместе с дутым вирусологом праценкой, когда уже всем и все стало понятно, а не слушать их визги и истерики еще два года, тратя на это огромные деньги из бюджета.
или так ВОЗ с гейтсом и цукербергом ублажить хотелось?
09:37:22 18-03-2025
При чем тут теплая зима? За 5 лет убедились, что температура вирусу не преграда.
10:05:30 18-03-2025
Дюша (09:47:58 18-03-2025) Доктор тут я...... Хронический ковид г.мозга.
Неизлечимо, на утилизацию.
12:37:01 18-03-2025
Musik (10:05:30 18-03-2025) Хронический ковид г.мозга.Неизлечимо, на утилизацию.
13:09:09 18-03-2025
Дюша (12:37:01 18-03-2025) ... Чего сказать-то хатели, фершал?
Не нервничаете, у вас получится таблетку успокоитеьную до готового отверстия донести самостоятельно.
15:20:04 18-03-2025
Musik (13:09:09 18-03-2025) Чего сказать-то хатели, фершал? Не нервничаете, у вас по... Я много сказал, но модераторы пропустили только ссылку. Попробую повторить. Так вот. Я физиолог с красным дипломом и потому знаю о вопросе немного больше среднего обывателя...:-)...К тому же служил в медико-санитарном батальоне и что такое противоэпидемические мероприятия заучил как "Отче Наш"... Все происходившее никакого отношения к этой теме не имело. Так же как "шмурдяк" не имел никакого отношения к вакцинам.
15:55:17 18-03-2025
Дюша (15:20:04 18-03-2025) Я много сказал, но модераторы пропустили только ссылку. Поп...
А можно мне такой же укольчик???
09:27:36 19-03-2025
Гость (15:55:17 18-03-2025) А можно мне такой же укольчик??? ... Вечера на хуторе вспомни...Тому далеко ходить не надо, у кого черт за плечами...
15:06:32 18-03-2025
А в психбольнице лечить ковид будет врач психиатр? Он же не инфекционист!
15:23:31 18-03-2025
Андрей (15:06:32 18-03-2025) А в психбольнице лечить ковид будет врач психиатр? Он же не ... Проктологи лечили, а психиатрам нельзя? :-)..."Кавказского пленника" вспомните Лермонтова...Как он лечил, так и в "пандемию" лечили...