В ВОЗ раскрыли число смертей от COVID-19 в мире

Реальное число в три раза выше официального, считают в организации

11 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Фото: Mika Baumeister / unsplash.com

В мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в организации считают, что "истинные цифры в три раза выше", отметил руководитель учреждения.

По состоянию на 21 июля 2024 года в мире зарегистрировали более 775 млн подтвержденных случаев коронавируса, пишет РИА Новости.

В России за предыдущую неделю госпитализировали 2850 зараженных. Это на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 47 человек.

В то же время выздоровели 30 628 человек – на 7,3% больше, чем неделей ранее.

Накануне ВОЗ объявила о вспышке в Конго "болезни X", которая может вызвать пандемию, причем даже более смертоносную, чем COVID-19.