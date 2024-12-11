В ВОЗ раскрыли число смертей от COVID-19 в мире
Реальное число в три раза выше официального, считают в организации
11 декабря 2024, 11:25, ИА Амител
В мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
При этом в организации считают, что "истинные цифры в три раза выше", отметил руководитель учреждения.
По состоянию на 21 июля 2024 года в мире зарегистрировали более 775 млн подтвержденных случаев коронавируса, пишет РИА Новости.
В России за предыдущую неделю госпитализировали 2850 зараженных. Это на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 47 человек.
В то же время выздоровели 30 628 человек – на 7,3% больше, чем неделей ранее.
Накануне ВОЗ объявила о вспышке в Конго "болезни X", которая может вызвать пандемию, причем даже более смертоносную, чем COVID-19.
12:04:28 11-12-2024
Афера мирового масштаба. Ося Бендер до такого бы не додумался.
12:29:28 11-12-2024
Китаёзов со своими атепичными пневманиями, птичьими и свмнячьими гриппами, ковидами ..., не пора всех за Великую стенку загнать?
12:44:51 11-12-2024
А сколько умерло от прививки, воз признали, а Россия? А какие последствия после прививки? Кто из медиков расскажет?
14:34:43 11-12-2024
Гость (12:44:51 11-12-2024) А сколько умерло от прививки, воз признали, а Россия? А каки... Так они все и умерли от прививки...Ну еще процентов 10 от неправильного лечения и не оказания помощи...
12:49:31 11-12-2024
в игонор эту банду
12:55:53 11-12-2024
Опять начали мнительных кошмарить?)
14:32:48 11-12-2024
ВОЗ - продажная лживая банда, подстилка бигфармы...Потому ее цифры нужно разделить даже не на семь...Истинные цифры - ноль целых ноль десятых...У медиков нет ни одного реально зафиксированного случая ибо ПЦР не является диагностическим тестом, а специализированные тест-системы уже не раз подвергали сомнению т.к. они показывали ковид даже у плодов авокадо...
15:58:11 11-12-2024
Счастливчики и идиоты... Те кого ковид не коснулся...Некоторые из них даже в плоскую землю верят. Зараза утекла из лаборатории или ей помогли. Зараза эта не грипп. Люди умирают до сих пор от нее и последствий. Медики говорят, что после ковида все изменилось и многие до сих пор с последстаиями разбираются. И сам ковид никуда не делся и не денится.
А тут " эксперты" собрались всю " правду" расскажут. Только у каждого здесь есть свой свой опыт.