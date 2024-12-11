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В ВОЗ раскрыли число смертей от COVID-19 в мире

Реальное число в три раза выше официального, считают в организации

11 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Фото: Mika Baumeister / unsplash.com
Фото: Mika Baumeister / unsplash.com

В мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в организации считают, что "истинные цифры в три раза выше", отметил руководитель учреждения.

По состоянию на 21 июля 2024 года в мире зарегистрировали более 775 млн подтвержденных случаев коронавируса, пишет РИА Новости.

В России за предыдущую неделю госпитализировали 2850 зараженных. Это на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 47 человек.

В то же время выздоровели 30 628 человек – на 7,3% больше, чем неделей ранее.

Накануне ВОЗ объявила о вспышке в Конго "болезни X", которая может вызвать пандемию, причем даже более смертоносную, чем COVID-19.

Коронавирус Вирус

Комментарии 8

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Гость

12:04:28 11-12-2024

Афера мирового масштаба. Ося Бендер до такого бы не додумался.

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Гость

12:29:28 11-12-2024

Китаёзов со своими атепичными пневманиями, птичьими и свмнячьими гриппами, ковидами ..., не пора всех за Великую стенку загнать?

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Гость

12:44:51 11-12-2024

А сколько умерло от прививки, воз признали, а Россия? А какие последствия после прививки? Кто из медиков расскажет?

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Дюша

14:34:43 11-12-2024

Гость (12:44:51 11-12-2024) А сколько умерло от прививки, воз признали, а Россия? А каки... Так они все и умерли от прививки...Ну еще процентов 10 от неправильного лечения и не оказания помощи...

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Musik

12:49:31 11-12-2024

в игонор эту банду

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Гость

12:55:53 11-12-2024

Опять начали мнительных кошмарить?)

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Дюша

14:32:48 11-12-2024

ВОЗ - продажная лживая банда, подстилка бигфармы...Потому ее цифры нужно разделить даже не на семь...Истинные цифры - ноль целых ноль десятых...У медиков нет ни одного реально зафиксированного случая ибо ПЦР не является диагностическим тестом, а специализированные тест-системы уже не раз подвергали сомнению т.к. они показывали ковид даже у плодов авокадо...

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Гость

15:58:11 11-12-2024

Счастливчики и идиоты... Те кого ковид не коснулся...Некоторые из них даже в плоскую землю верят. Зараза утекла из лаборатории или ей помогли. Зараза эта не грипп. Люди умирают до сих пор от нее и последствий. Медики говорят, что после ковида все изменилось и многие до сих пор с последстаиями разбираются. И сам ковид никуда не делся и не денится.
А тут " эксперты" собрались всю " правду" расскажут. Только у каждого здесь есть свой свой опыт.

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