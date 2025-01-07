Большая часть жителей Барнаула останется на сутки без воды. Кого это коснется?
Первый рабочий новогодний день будет тяжелым для 155 тысяч человек
07 января 2025, 16:10, ИА Амител
В Барнауле 8 и 9 января ограничат подачу водоснабжения примерно для 155 тысяч человек. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.
В администрации краевой столицы напоминают о неудобствах. Всего под отключения попадут 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. Потребителей просят сделать необходимый запас воды.
Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.
Узнать, попадает ли ваш дом под отключение или нет, можно по ссылке.
17:05:45 07-01-2025
Конкретно улицы указать.
18:17:28 07-01-2025
А можно (17:05:45 07-01-2025) Конкретно улицы указать. ... Для особо "умных", синей линией границу отключения нарисовали. Но вам все равно не по глазам. Так что правильно и сделали, что время на перечисление улиц тратить не стали.
18:42:37 07-01-2025
А можно (17:05:45 07-01-2025) Конкретно улицы указать. ... Там туча улиц -полгорода. Вам проще по ссылке внизу текста карту посмотреть
18:12:43 07-01-2025
А я говорила, что с приходом СГК это начнется часто, а потом сроки будут увеличиваться. Особенно начнет проявляться в следующем году, как раз 7 год полноправного нахождения этой гнилой конторы
19:06:27 07-01-2025
Соседка (18:12:43 07-01-2025) А я говорила, что с приходом СГК это начнется часто, а потом... Так это не СГК трубу врезает, а Водоканал. И это плановые работы.
21:57:51 07-01-2025
Сделали бы летом, школы не работают, дети в лагерях, пенсы на дачах. прошло бы незаметно. Нет, надо нагадить непременно в выходной, перед выходом на работу. Кстати, вода идет отвратительная. С мерзким привкусом. Если не кипятить, то невозможно пить. Как прошлой весной началось, так и продолжается. Если в столице края такой беспредел, что творится в более мелких городах?
19:23:03 08-01-2025
Гость (21:57:51 07-01-2025) Сделали бы летом, школы не работают, дети в лагерях, пенсы н... Вода гораздо раньше с привкусом идёт. Не менее 3 сезонов. Меняю фильтры эти годы в 2 раза чаще, так что точно знаю
10:06:53 08-01-2025
где наши медиа личности чиновники с самым высоким рейтингом активности ? выходите на общение в переговорку АМИК объясните почему вы еще не подали в отставку? НАГНУЛИ ВЕСЬ ГОРОД И ТИШИНА..
15:19:51 09-01-2025
Северо-Западная 222. Никаких предупреждений об отключении не было.