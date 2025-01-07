Большая часть жителей Барнаула останется на сутки без воды. Кого это коснется?

Первый рабочий новогодний день будет тяжелым для 155 тысяч человек

07 января 2025, 16:10, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В Барнауле 8 и 9 января ограничат подачу водоснабжения примерно для 155 тысяч человек. В основном под отключение попадет центральная часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов. Работы планируется выполнить с 22:00 8 января до 22:00 9 января.

В администрации краевой столицы напоминают о неудобствах. Всего под отключения попадут 1029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 57 детских садов, 28 школ, 56 медицинских учреждений, 2422 административных здания. Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Напомним, в Барнауле реализуется крупный инфраструктурный проект, предусматривающий реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Модернизация городской коммунальной сети обеспечит качественным водоснабжением около 190 тыс. барнаульцев. Ранее масштабное отключение воды в Барнауле планировали провести в середине декабря.

Узнать, попадает ли ваш дом под отключение или нет, можно по ссылке.