НОВОСТИОбщество

Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды

В зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов

04 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens
Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

Власти Барнаула обсудили запланированное на середину декабря массовое отключение воды в городе, необходимое для продолжения работ по реконструкции сетей, сообщает мэрия.

Напомним, в краевой столице идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.

В ходе обсуждения глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на мероприятиях по переврезке водопроводов, организовать которые подрядчик планирует в середине декабря, и связанных с этим отключениях.

"В связи с тем, что в зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов, а также социальные объекты, в том числе больницы, глава города распорядился до начала отключения проинформировать население, руководителей учреждений, организаций о предстоящих работах, сроках проведения, временных неудобствах и мерах по их минимизации, в том числе о подвозе воды", – подчеркнули в мэрии.

Также в ходе обсуждения работ по реконструкции сетей отметили, что как минимум до 29 декабря необходимо продлить срок перекрытия улиц Восточной и Новороссийской из-за отставания в графике.

Чистая вода из крана / Фото: unsplash.com / Imani

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НОВОСТИОбщество

Барнаул отключения Водоснабжение

Комментарии 20

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Гость

12:05:24 04-12-2024

Лето кончилось...

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Гость

12:12:51 04-12-2024

Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды ---- С Новым годом!

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Гость

12:13:03 04-12-2024

а летом не судьба?

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Гость

12:26:06 04-12-2024

самое время. зимой ....

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Гость

13:01:41 04-12-2024

Кому необходимое, то есть за чей счет?

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Гость

13:04:01 04-12-2024

Они совсем ............. Лета не хватило?

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Гость

13:11:31 04-12-2024

Где и когда?

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Гость

13:37:01 04-12-2024

надо на 1 января водой запастись. Чую отключат

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Гость

14:00:26 04-12-2024

Гость (13:37:01 04-12-2024) надо на 1 января водой запастись. Чую отключат... Минеральной или огненной

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Гость

15:10:43 04-12-2024

Гость (14:00:26 04-12-2024) Минеральной или огненной... любой живительной силы - кому какая больше подходит, по потребностям значица.

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Гость

15:21:49 04-12-2024

канистру огненной. Ей и мыться еслив че

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гость

21:30:16 04-12-2024

Гость (15:21:49 04-12-2024) канистру огненной. Ей и мыться еслив че... А еслиФ ни че, то пить можна)

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Гость

21:45:28 04-12-2024

Гость (15:21:49 04-12-2024) канистру огненной. Ей и мыться еслив че... это токсическое поражение стразу

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Гость

20:33:17 04-12-2024

А сети РАЗМОРОЗИТЬ не боитесь ? Зимой в Сибири воду отключить ! Это кому такое в ум могло прийти ? Фамилии озвучьте пожалуйста .

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Гость

22:17:05 04-12-2024

Эмммм... Интересненько, а лето для таких действий не лучше подходит? Не?

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Гость

05:15:41 05-12-2024

Гость (22:17:05 04-12-2024) Эмммм... Интересненько, а лето для таких действий не лучше ... Летом меньше платят.

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Галина

23:05:22 04-12-2024

Как всегда.Зимой самое раз заниматься водой,теплее наверное🤣

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Гость

00:36:14 05-12-2024

Карта отключения, Адреса? Или запасаться всем, а там кому как повезет, кому - отключат, кому - нет?

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Андрей

01:07:15 05-12-2024

В России издревле две беды: дураки и дороги! Отгадай с одного раза: чиновники - это какая беда?

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Гость

07:25:32 05-12-2024

оповестили... супер!!!! а где отключат-то???

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