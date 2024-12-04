Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды
В зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов
04 декабря 2024, 11:50, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили запланированное на середину декабря массовое отключение воды в городе, необходимое для продолжения работ по реконструкции сетей, сообщает мэрия.
Напомним, в краевой столице идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.
В ходе обсуждения глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на мероприятиях по переврезке водопроводов, организовать которые подрядчик планирует в середине декабря, и связанных с этим отключениях.
"В связи с тем, что в зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов, а также социальные объекты, в том числе больницы, глава города распорядился до начала отключения проинформировать население, руководителей учреждений, организаций о предстоящих работах, сроках проведения, временных неудобствах и мерах по их минимизации, в том числе о подвозе воды", – подчеркнули в мэрии.
Также в ходе обсуждения работ по реконструкции сетей отметили, что как минимум до 29 декабря необходимо продлить срок перекрытия улиц Восточной и Новороссийской из-за отставания в графике.
12:05:24 04-12-2024
Лето кончилось...
12:12:51 04-12-2024
Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды ---- С Новым годом!
12:13:03 04-12-2024
а летом не судьба?
12:26:06 04-12-2024
самое время. зимой ....
13:01:41 04-12-2024
Кому необходимое, то есть за чей счет?
13:04:01 04-12-2024
Они совсем ............. Лета не хватило?
13:11:31 04-12-2024
Где и когда?
13:37:01 04-12-2024
надо на 1 января водой запастись. Чую отключат
14:00:26 04-12-2024
Гость (13:37:01 04-12-2024) надо на 1 января водой запастись. Чую отключат... Минеральной или огненной
15:10:43 04-12-2024
Гость (14:00:26 04-12-2024) Минеральной или огненной... любой живительной силы - кому какая больше подходит, по потребностям значица.
15:21:49 04-12-2024
канистру огненной. Ей и мыться еслив че
21:30:16 04-12-2024
Гость (15:21:49 04-12-2024) канистру огненной. Ей и мыться еслив че... А еслиФ ни че, то пить можна)
21:45:28 04-12-2024
Гость (15:21:49 04-12-2024) канистру огненной. Ей и мыться еслив че... это токсическое поражение стразу
20:33:17 04-12-2024
А сети РАЗМОРОЗИТЬ не боитесь ? Зимой в Сибири воду отключить ! Это кому такое в ум могло прийти ? Фамилии озвучьте пожалуйста .
22:17:05 04-12-2024
Эмммм... Интересненько, а лето для таких действий не лучше подходит? Не?
05:15:41 05-12-2024
Гость (22:17:05 04-12-2024) Эмммм... Интересненько, а лето для таких действий не лучше ... Летом меньше платят.
23:05:22 04-12-2024
Как всегда.Зимой самое раз заниматься водой,теплее наверное🤣
00:36:14 05-12-2024
Карта отключения, Адреса? Или запасаться всем, а там кому как повезет, кому - отключат, кому - нет?
01:07:15 05-12-2024
В России издревле две беды: дураки и дороги! Отгадай с одного раза: чиновники - это какая беда?
07:25:32 05-12-2024
оповестили... супер!!!! а где отключат-то???