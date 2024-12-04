В зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов

04 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

Власти Барнаула обсудили запланированное на середину декабря массовое отключение воды в городе, необходимое для продолжения работ по реконструкции сетей, сообщает мэрия.

Напомним, в краевой столице идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев.

В ходе обсуждения глава города Вячеслав Франк акцентировал внимание на мероприятиях по переврезке водопроводов, организовать которые подрядчик планирует в середине декабря, и связанных с этим отключениях.

"В связи с тем, что в зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов, а также социальные объекты, в том числе больницы, глава города распорядился до начала отключения проинформировать население, руководителей учреждений, организаций о предстоящих работах, сроках проведения, временных неудобствах и мерах по их минимизации, в том числе о подвозе воды", – подчеркнули в мэрии.

Также в ходе обсуждения работ по реконструкции сетей отметили, что как минимум до 29 декабря необходимо продлить срок перекрытия улиц Восточной и Новороссийской из-за отставания в графике.