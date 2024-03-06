Большая экономия. Как алтайская компания оптимизировала производство по нацпроекту

"Мартика" добилась серьезных успехов в бережливом производстве

06 марта 2024, 14:15, ИА Амител

На ООО "Мартика" / Фото предоставлено компанией

Алтайский производитель пластиковых изделий "Мартика" продолжает совершенствовать производство, внедряя бережливые технологии. Еще в 2021 году компания приняла участие в национальном проекте "Производительность труда". И уже тогда выработку на пилотном потоке увеличили на 23,6%. В 2024 году "Мартика" приступила уже к шестому проекту по оптимизации производства.

Первым участком для нацпроекта выбрали линию по производству изделий для хранения. За полгода там на четверть снизили незавершенное производство и повысили выработку, а время протекания процесса сократилось сразу на 74%. Затем все те же принципы внедрили на участках по производству цветочных горшков, ведер, мисок для миксера. И вот теперь здесь будут оптимизировать линии, где производят наборы для шашлыка. До мая 2024 года здесь проведут все основные процедуры по внедрению бережливых технологий на рабочих местах. Здесь уже ввели новую систему оценки профессиональных навыков наладчиков. И от нее зависит уровень их доходов.

"Мы посмотрели под другим углом на все наши проблемы, радикально пересмотрели процессы производства изделий, что позволило нам значительно повысить эффективность", – рассказал начальник производственно-технического отдела ООО "Мартика" Тимофей Молчанов.

А как это делать, сотрудников предприятия обучили эксперты Регионального центра компетенций. И теперь уже сама компания регулярно обучает и повышает компетенции работников.

"Мартика" – одна из 87 компаний Алтайского края, которая принимала или принимает участие в реализации национального проекта и показывает хорошие результаты внедрения бережливого производства и повышения производительности труда.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.