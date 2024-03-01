Как в "Бийском лесхозе" внедряют бережливые технологии

Предприятие стало участником нацпроекта

01 марта 2024, 14:00, ИА Амител

"Бийский лесхоз" / Фото: ackr22.ru

ООО "Бийский лесхоз" – одно из почти 90 предприятий Алтайского края, которое участвует в национальном проекте "Производительность труда". За первые три месяца здесь разработали мероприятия, которые помогут сделать производство более эффективным.

Итоги первого этапа в лесхозе подвели в конце февраля при участии экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда. Собственно при поддержке РЦК реализуется и сам проект.

Бережливые технологии внедряют на пилотном участке по производству пилопродукции. Здесь эксперты и сотрудники предприятия установили 19 проблем. Для их решения на "Бийском лесхозе":

оборудовали рабочие места по системе 5С;

создали стандарты операционных процедур и рабочих мест;

ввели почасовой производственный анализ на некотором оборудовании;

разработали матрицу компетенций;

оценили навыки всех работников.

Сейчас на эталонном участке анализируют оборудование (OEE) на пилораме Р-80 и мультипризме HPM-500. Специалисты проверяют, насколько эффективно оно работает, рассказала глава проектного офиса Елена Рябова.

В "Бийском лесхозе" заинтересованы в более эффективном производстве, добавил директор организации Борис Трунов. Работников, показавших наилучший результат при реализации нацпроекта, поощрили премиями.

"Участие в нацпроекте для каждого предприятия – это новая веха в его развитии. В "Бийском лесхозе" первые три месяца работы дали старт масштабной идее по преобразованию цеха лесопиления. Не сомневаюсь, что предприятие достигнет больших успехов в этом направлении", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

А замначальника отдела развития инновационной деятельности регионального Министерства экономического развития Татьяна Богданова оценила, как много предприятие уже сделало для выхода на новый, более эффективный уровень работы.

Но впереди еще много задач. Необходимо разработать новые предложения по улучшению работы эталонного участка, а затем и всех остальных ключевых направлений предприятия. Также в ближайшие три месяца инструктору по бережливому производству предстоит обучить остальных сотрудников.

Напомним, присоединиться к нацпроекту "Производительность труда" могут 87 алтайских компаний. И 86 из них уже набраны. Это совершенно разные предприятия. Например, производитель изделий из полиэтилена "Торговая компания "ГолдСибУпак", один из лидеров в России по производству бугорчатой тары "СибТара", завод "Русская кожа Алтай", завод "АСМ-Экспорт", крупное сельхозпредприятие по производству и реализации мяса свиней АО "Антипинское". А самым первым участником стало "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис". Компании добиваются серьезных успехов. Например, бийское производственное объединение "Сибприбормаш" только в 2023 году сэкономило 30 млн рублей. На "Сити Бэйкере" нарастили выработку на 64,7 %. А на БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика выработка в производственном потоке выросла в 2,1 раза.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.