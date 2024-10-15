На первую встречу консорциума 5 октября в Барнаул приехали ученые из ЮАР и Малайзии

15 октября 2024, 07:10, ИА Амител

Встреча участников консорциума "Интеракватех" в АлтГУ / Фото: amic.ru

В Барнауле 5 октября в АлтГУ состоялась первая координационная встреча участников научно-исследовательского консорциума "Интеракватех". Объединение было создано в январе 2024 года с участием алтайского, Стелленбосского (ЮАР) университетов, а также компаний "Арсал" (Россия) и GK Aqua (Малайзия). Инициатором консорциума выступил Алтайский край. Задача амбициозная – повысить эффективность работы с аквакультурой: увеличить выклев цист рачков артемии, которые являются основным кормом малька креветки. Подробнее – в материале amic.ru.

Справка:



На первую встречу консорциума "Интеракватех" в Барнаул приехала делегация из ЮАР и Малайзии: профессора Халид Сали и Мухаммед Седик из Стелленбосского университета ЮАР, а также основатель малазийской компании GK Aqua Джива Куппусами. АлтГУ представлял ректор Сергей Бочаров.



Участники встречи согласовали цели, задачи консорциума и дальнейшую работу объединения. Участники презентовали свои организации, наработки и сферы деятельности. Председателем консорциума был избран финансовый директор "Арсала" Артем Поломошнов, а секретарем – представитель АлтГУ Светлана Лобова.

Сергей Бочаров и Артем Поломошнов / Фото: amic.ru

Зачем нужен консорциум?

Артем Поломошнов пояснил amic.ru: на первой установочной встрече были прописаны задачи для консорциума. И добавил – каждый участник объединения в итоге получит от проекта свою пользу. Стороны намерены добиться более глубокой переработки артемии, чтобы продавать продукт с большей выгодой. Эффективность работы и ценность продукта повысятся за счет исследований в рамках консорциума, подчеркнул Поломошнов.

"У компаний более практические компетенции, у наших коллег из университетов – теоретические. Объединив наши усилия, мы уверены, что сможем освоить новые области применения артемии, и в аквакультуре будет открыто то, о чем мы еще даже не подозреваем. У нас появятся ученые-гидробиологи, специализацией которых станет аквакультура. Думаю, скоро АлтГУ именно в этой области будет одним из ведущих вузов не только России, но и Евразии. Мы повысим эффективность переработки продукта, увеличим добавочную стоимость, доходы возрастут, что благополучно скажется на поступлении налогов в краевой бюджет. Также должно вырасти число рабочих мест", – поделился Поломошнов позитивными для региона перспективами.

Халид Сали / Фото: amic.ru

Доктор Халид Сали отметил, что у консорциума впереди "очень серьезные цели" и большая работа.

"Мы очень рады присутствовать здесь. Верим, что в рамках работы консорциума будут сделаны новые научные разработки и увеличена эффективность работы коммерческих предприятий. Также мы уверены, что это поможет улучшить научное и коммерческое сотрудничество между странами BRICS. Поэтому мы очень рады быть частью консорциума", – отметил он.

Встреча участников консорциума "Интеракватех" в АлтГУ / Фото: amic.ru

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров подчеркнул, что проект для университета является стратегическим. Идея такого объединения появилась еще в 2023 году, после этого были согласования с министерствами образования ЮАР и России, затем в январе 2024 года стороны подписали договор, разработали дорожную карту и научные программы. Теперь университет серьезно намерен вводить научные разработки в области аквакультуры в реальную экономику, подчеркнул ректор АлтГУ.

"Если все планы удастся реализовать, то в выигрыше окажутся все – и университеты, и бизнес. Дальше начинается большая работа в режиме интенсивного общения. Поскольку речь идет о международном сотрудничестве на несколько стран, возникает вопрос о строении научных коллабораций, проведении экспериментов. Я уверен, что будет польза и для развития образовательных программ в области биологии, биотехнологии как для нашего университета, так и для университетов-партнеров. Планируется вывод наших научных разработок на конкретный новый биотехнологический продукт, который будет коммерчески эффективным. И, конечно, это развитие научных коллективов, которые подтвердят компетенции практикой", – пояснил Сергей Бочаров.

Ректор вуза добавил, что в ходе исследований обязательно появятся новые знания, которые вуз намерен использовать "в развитии своих образовательных продуктов" на бакалавриате, в магистратуре и программах допобразования.

Джива Куппусами / Фото: amic.ru

Что еще включает визит?

Кроме того, в рамках визита для иностранных участников консорциума 4 октября провели экскурсию по инжиниринговому центру "Промбиотех", который находится в корпусе "Д" Алтайского госуниверситета. Ученые смогли своими глазами посмотреть, как работает лаборатория. Им показали оборудование – например, для лиофильного высушивания (то есть для мягкой сушки веществ) и получения готовых порошкообразных биопрепаратов, рассказали об основных разработках "Промбиотеха", а также познакомили с местными специалистами.

"Я понимаю важность и ценность научных разработок, которые здесь проходят. И, конечно, объем проделанной работы впечатляет: лаборатория идет в ногу с аквакультурой и производством", – отметил профессор Халид Сали.

Экскурсия по инжиниринговому центру "Промбиотех" / Фото: amic.ru

На этом работа не закончилась, 7 октября участники консорциума посмотрели алтайские соленые озера, на которых будет вестись работа. Там иностранные участники консорциума оценили производство, смогли первыми увидеть новый промышленный комплекс компании "Арсал", познакомились со специалистами лаборатории, взяли образцы продукта и на месте добычи артемии определили приоритетные темы для научных исследований.

9 октября состоялась еще одна встреча, где участники консорциума распределили задачи и запланировали ежемесячные сессии.

А в последний день визита, 10 октября, на площадке "Точки кипения" АлтГУ Джива Куппусами пообщался со студентами химического и биологического факультетов на тему применения биотехнологий в сельском хозяйстве для повышения продовольственной безопасности. Руководитель компании GK Aqua рассказал в том числе и о новых технологиях, которые применяются в аквакультуре. Студенты АлтГУ задавали Дживе вопросы, причем не только на тему биотехнологий, но и о том, как с нуля основать компанию мирового уровня.

В ближайшей перспективе российская делегация также планирует отправиться в ЮАР и Малайзию, чтобы ознакомиться с площадками коллег и увидеть работу иностранных партнеров с артемией, отметил Артем Поломошнов. В июне 2025 года участники консорциума встретятся на выставке Afraq-2025 в Уганде, туда отправится и российская делегация. Кроме того, число участников консорциума в перспективе может расшириться – так, например, уже есть запросы на участие от партнеров из Таиланда и других стран Азии.