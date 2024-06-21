Большая вода. Как выглядит затопленный правый берег Оби

Вода вновь начала подниматься из-за обильных осадков в верховьях рек

21 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Паводок в июне в Барнауле / Фото: amic.ru

Вода в реке Оби после непродолжительного спада вновь начала прибывать. По данным на 20 июня, уровень воды составляет 552 cм над нулем гидропоста, находящегося в Барнауле. При этом критическая отметка – 560 см. Как пишут "Вести" со ссылкой на региональный Гидрометцентр, вода поднимается ежедневно из-за обильных осадков в верховьях рек.

Из-за этого в Барнауле никак не могут открыть купальный сезон на городском пляже на острове Помазкин и пляже "Водный мир". А в ближайшие дни в Алтайский край придет аномальная жара. Где безопасно можно искупаться, мы писали тут.

Как выглядит сейчас правый берег Оби в объятиях волны паводка – смотрите в нашем фоторепортаже.