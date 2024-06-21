Большая вода. Как выглядит затопленный правый берег Оби
Вода вновь начала подниматься из-за обильных осадков в верховьях рек
21 июня 2024, 07:00, ИА Амител
Вода в реке Оби после непродолжительного спада вновь начала прибывать. По данным на 20 июня, уровень воды составляет 552 cм над нулем гидропоста, находящегося в Барнауле. При этом критическая отметка – 560 см. Как пишут "Вести" со ссылкой на региональный Гидрометцентр, вода поднимается ежедневно из-за обильных осадков в верховьях рек.
Из-за этого в Барнауле никак не могут открыть купальный сезон на городском пляже на острове Помазкин и пляже "Водный мир". А в ближайшие дни в Алтайский край придет аномальная жара. Где безопасно можно искупаться, мы писали тут.
Как выглядит сейчас правый берег Оби в объятиях волны паводка – смотрите в нашем фоторепортаже.
08:33:17 21-06-2024
Горемычный "Водный мир" !! Сколько лет уже -одни катаклизмы. Вот невезуха владельцу. Он до сих пор Михайлову Жене принадлежит ?
09:21:48 21-06-2024
А ковш засыпят, так вообще можно про них забыть.
09:38:27 21-06-2024
про (08:33:17 21-06-2024) Горемычный "Водный мир" !! Сколько лет уже -одни катаклизмы... Ой-вэй! Он не знал, что на Оби бывают паводки!