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Большая вода. Как выглядит затопленный правый берег Оби

Вода вновь начала подниматься из-за обильных осадков в верховьях рек

21 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Паводок в июне в Барнауле / Фото: amic.ru

Вода в реке Оби после непродолжительного спада вновь начала прибывать. По данным на 20 июня, уровень воды составляет 552 cм над нулем гидропоста, находящегося в Барнауле. При этом критическая отметка – 560 см. Как пишут "Вести" со ссылкой на региональный Гидрометцентр, вода поднимается ежедневно из-за обильных осадков в верховьях рек.

Из-за этого в Барнауле никак не могут открыть купальный сезон на городском пляже на острове Помазкин и пляже "Водный мир". А в ближайшие дни в Алтайский край придет аномальная жара. Где безопасно можно искупаться, мы писали тут

Как выглядит сейчас правый берег Оби в объятиях волны паводка – смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаул Погода Паводок фоторепортажи

Комментарии 3

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про

08:33:17 21-06-2024

Горемычный "Водный мир" !! Сколько лет уже -одни катаклизмы. Вот невезуха владельцу. Он до сих пор Михайлову Жене принадлежит ?

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Гость

09:21:48 21-06-2024

А ковш засыпят, так вообще можно про них забыть.

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Рыбак

09:38:27 21-06-2024

про (08:33:17 21-06-2024) Горемычный "Водный мир" !! Сколько лет уже -одни катаклизмы... Ой-вэй! Он не знал, что на Оби бывают паводки!

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