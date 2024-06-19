Где в Барнауле разрешено купаться и за что можно получить штраф?

В Управлении ГОЧС по городу Барнаулу объяснили, почему опасно плавать в запрещенных водоемах

19 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Дикий пляж / Фото: unsplash.com

В Алтайский край пришла изнуряющая летняя жара и поток отдыхающих хлынул к водоемам. Однако многие барнаульцы выбирают для отдыха локации, где купание запрещено. Так, например, в минувшие выходные на нелегальном пляже на реке Оби, за магазином "Леруа Мерлен", было просто не протолкнуться. Это и еще 24 места в окрестностях краевой столицы признаны опасными. Где в Барнауле можно устраивать заплывы, а где нет и какие штрафы грозят нарушителям, читайте на amic.ru.

Где в Барнауле разрешено купаться?

В Барнауле безопасными признаны 15 мест для отдыха у воды. На всех этих объектах перед началом сезона провели обследование дна, взяли анализы воды, установили буи. На берегу водоема установили душевые и кабинки для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку. Здесь в обязательном порядке функционируют посты, на которых несут дежурство спасатели. Они следят за порядком на пляже, чтобы суметь вовремя предупредить несчастные случаи.

Городской пляж и "Водный мир" еще закрыты, так как уровень воды в Оби слишком высок. Зато работают другие пляжи и открытые бассейны. Прямо сейчас можно искупаться:

– в комплексе открытых бассейнов "Планета Q";

– на пляже ООО "Эйлат" (озеро Варежка);

– в бассейне "Бонус 21" (парк развлечений и отдыха "Арлекино");

– в кемпинг-парке на озере Пионерское;

– в комплексе бассейнов "Пляж" (Парк спорта Алексея Смертина);

– на пляже в парк-отеле "Чайка";

– в открытых бассейнах "Лесные дали", "Крыша", "Адриатика", "Пул сайд", "Магис Спорт", спорткомплекс "Обь", санаторий "Барнаульский".

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В администрации города Барнаула уточняют: купание на муниципальном пляже будет бесплатным. Его откроют, как только спадет уровень воды в Оби.

Цены в остальных местах отдыха этим летом для взрослых варьируются от 400 до 800 рублей, для детей – от 300 до 500. Во многих точках запланированы анимационные программы, дискотеки, работают кафе, фуд-корт и бары.

А где купаться нельзя?

Устраивать заплывы строго запрещено в несанкционированных местах – всего в Барнауле их определено 25. В мэрии уточняют, что в этом году на них суммарно установили 44 предупреждающих знака "Купаться запрещено".

Карта мест, где купаться в Барнауле запрещено. Фото: https://barnaul.org

Это может быть опасно, потому что там есть риск получить травму или подхватить инфекцию – анализ качества воды здесь никто не проводил. Дно тоже не обследовано. Нет здесь и постов, на которых несут дежурство спасатели: если человек начнет тонуть, поранится, ему некому будет оказать квалифицированную и своевременную помощь.

В МЧС по Алтайскому краю предостерегают, что игнорирование мер безопасности может угрожать жизни человека. В этом году на воде уже погибли четыре человека. Предупреждают о потенциальной опасности и в Управлении ГОЧС по городу Барнаулу.

"Водоемы, которые не обследованы, таят массу опасностей: на дне могут быть арматура, битые стекла. Есть вопросы и к качеству воды: на наличие инфекций ее никто не проверял. Несмотря на жаркую погоду, вода в реке и других водоемах еще не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма", – подчеркивают в Управлении ГОЧС по городу Барнаулу.

Вопросам безопасности на водных объектах в Барнауле сейчас уделяют повышенное внимание. Для этого в столице Алтайского края сотрудники полиции, ГОЧС Барнаула и администраций города проводят рейды. Они патрулируют водоемы как с береговой линии, так и по воде. На особом контроле микрорайон Затон, река Ляпиха, озеро Пионерское, район водозабора ТЭЦ-3 в селе Гоньба, пруды на реке Власиха, гребной канал, Ковш, река Барнаулка, озеро Коралл, прибрежная зона в поселке Ильича и другие, сообщает пресс-служба мэрии.

Какие правила поведения на воде нужно знать?

Следует помнить, что на водных объектах запрещается:

– заплывать за буйки;

– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

– распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– загрязнять и засорять водоемы;

– допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

– подавать крики ложной тревоги;

– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Помните, что в первую очередь спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Куда звонить в случае ЧП?

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации на водном объекте необходимо звонить:

– в единую службу спасения по телефону 112;

– поисково-спасательное подразделение на акваториях 24-54-30;

– ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 26-90-97;

– в единую дежурно-диспетчерскую службу г. Барнаула 29-91-88.

В каком случае за купание можно получить штраф?

На особом контроле дети и подростки, которые купаются без присмотра взрослых. По закону Алтайского края № 99, несовершеннолетним находиться на водных объектах без сопровождения взрослых нельзя. Это грозит не только печальными последствиями, но и влечет административную ответственность для родителей. Составить протокол имеют право сотрудники полиции.

Административная ответственность предусмотрена и за плескание в городских фонтанах, а также в пруду парка "Изумрудный". Такие объекты выполняют исключительно декоративную функцию, купаться в них небезопасно. Вода не обеззараживается и из-за высоких температур в ней активно размножаются микроорганизмы – человек может "поймать" острую кишечную инфекцию или конъюнктивит.

"Призываем жителей города обезопасить себя и своих близких, не купаться в неположенных местах, а также настоятельно рекомендуем не купаться в городских фонтанах и не допускать к чашам фонтанов маленьких детей", – предостерегают в Управлении ГОЧС по городу Барнаулу.

И это не прихоть, подчеркивают в ведомстве: вероятность травмирования очень высока. В пруду могут быть осколки стекла. А дно у фонтанов покрывается тонким слоем ила, на котором легко поскользнуться. Представляют опасность и части металлических конструкций и системы подачи воды. Да и сама вода в фонтанах не предназначена для купания, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.