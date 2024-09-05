Больше 100 дел о нелегальном кинопрокате возбудили в России в 2024 году

В Минкульте отметили, что проблема пиратства существует постоянно

05 сентября 2024, 11:27, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: pxhere.com/ru/photo/760926

В 2024 году в России было возбуждено более сотни административных дел о нелегальном кинопрокате. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

Она отметила, что кинотеатры продолжают нарушать действующее законодательство, показывая голливудские блокбастеры без разрешения правообладателей. Полностью решить проблему теневого кинопроката пока не удалось.

Министр подчеркнула, что проблема пиратского показа фильмов в кинотеатрах и в интернете существует уже давно, с момента появления авторского права. Эта проблема актуальна для многих стран, особенно для тех, где развита система кинопроката.

Ольга Любимова также отметила, что ситуация с нелегальным кинопрокатом стала вызовом для всей индустрии, когда американские крупные студии покинули Россию. Некоторые люди попытались воспользоваться этой ситуацией и заработать на этом. Однако это недопустимо ни при каких условиях.