Больше 100 дел о нелегальном кинопрокате возбудили в России в 2024 году
В Минкульте отметили, что проблема пиратства существует постоянно
05 сентября 2024, 11:27, ИА Амител
В 2024 году в России было возбуждено более сотни административных дел о нелегальном кинопрокате. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.
Она отметила, что кинотеатры продолжают нарушать действующее законодательство, показывая голливудские блокбастеры без разрешения правообладателей. Полностью решить проблему теневого кинопроката пока не удалось.
Министр подчеркнула, что проблема пиратского показа фильмов в кинотеатрах и в интернете существует уже давно, с момента появления авторского права. Эта проблема актуальна для многих стран, особенно для тех, где развита система кинопроката.
Ольга Любимова также отметила, что ситуация с нелегальным кинопрокатом стала вызовом для всей индустрии, когда американские крупные студии покинули Россию. Некоторые люди попытались воспользоваться этой ситуацией и заработать на этом. Однако это недопустимо ни при каких условиях.
11:32:23 05-09-2024
А вот это нонсенс. Вас ваши "западные партнеры" кинули, а вы пытаетесь в законопослушных играть. Совершенно неправильная позиция Минкульта и конкретно гражданки Любимовой. Надо своим кинопрокатчикам наоборот создавать условия, чтобы они зарабатывали без всех этих авторских отчислений, тем более что нам никто ничего отчислять не собирается. А для людей сделали бы божеские тарифы, и все были бы довольны - и люди новые фильмы в хорошем качестве на большом экране за недорого смотрят, и прокатчики зарабатывают.
11:32:39 05-09-2024
Это недопустимо
Совести нет людей
Заняли бы еë у пиндосов
17:29:07 05-09-2024
Любимову бы надо проверить, она явно не за интересы России и ее жителей радеет
17:58:12 05-09-2024
Странная дамочка! Из сферы культуры, похоже, ей известен лишь один вид искусства – кино. Прямо по приписываемому высказыванию В.И.Ленина, «важнейшее искусство, пока народ безграмотен!» По первому каналу показывали, как Любимова докладывает Путину о своих достижениях на Новых территориях, Рассказывает, что там было лишь 5 кинотеатров, а теперь 50! Путин удивился, переспросил: « Было всего пять?». Даже на пальцах показал! Любимова радостно поддакивает! Потом читаю в комментах возмущенных жителей, что в одном только г.Донецке больше 5 кинотеатров, а вообще их было множество и до появления Любимовой.