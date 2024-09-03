В сентябре на российских экранах появится перезапуск "Хеллбоя", экранизация "Графа Монте-Кристо", биографический фильм о поэте Борисе Рыжем и боевик с Дэйвом Батистой

03 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна" / Фото: film.ru

Закончившееся лето – не повод расстраиваться, ведь осенью есть много вариантов хорошо провести время. Пусть на улице уже не так тепло и долго не погуляешь, всегда можно заглянуть в кинотеатр. В сентябре там покажут нового "Хеллбоя", свежую экранизацию "Графа Монте-Кристо", фильм о поэте Борисе Рыжем, хорроры, триллеры и научную фантастику. Amic.ru собрал 10 главных фильмов первого осеннего месяца в российском прокате.

"Обе две" (с 5 сентября)

В начале сентября свою новую комедию представит российский режиссер Владимир Котт ("Непослушник", "Карп отмороженный"). Она называется "Обе две".

В центре повествования – четырнадцатилетняя Глаша, которая живет с бабушкой в Шуе и стремится стать режиссером. Но бабушка умирает, и опекать девочку должна ее старшая тетя – Валя. Однако такая ситуация Глашу не устраивает, и она сбегает от нее в Москву к младшей тете – Ане, которая еще не готова взять на себя ответственность о ребенке. Вместе они едут в путешествие, в ходе которого меняются.

В фильме сыграли Кристина Асмус ("Текст", "Интерны"), Таисья Калинина ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Чикатило"), Валентина Мазунина ("Реальные пацаны", "Аритмия") и другие.

Оценки на агрегаторах у ленты еще нет. Возрастной рейтинг картины 12+.

"Затерянные" (с 5 сентября)

В начале месяца на экранах появится и новый фильм Романа Каримова ("Неадекватные люди", "Дыхание") "Затерянные".

По сюжету четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор и заработать повышение. Однако на обратном пути они оказываются в очень странном городке без денег и связи. Чем все это закончится, можно будет увидеть в кино.

Сыграли в фильме Егор Корешков ("Метод 2", "Горько!"), Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "По щучьему велению") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 16+. На агрегаторах оценки у него пока нет.

"Как взломать экзамен" (с 5 сентября)

Любители триллеров смогут оценить фильм "Как взломать экзамен" с Бенедиктом Вонгом ("Доктор Стрэндж", "Марсианин") в главной роли.

Фильм расскажет о частной школе в центре Лос-Анджелеса, где учатся дети элиты. Им осталось сдать последний экзамен, но для этого им нужен кто-то умный и готовый на все. Новая ученица из бедной семьи – как раз такой кандидат. Однако у нее есть на свои планы на детей богачей.

Рейтинга на агрегаторах у ленты пока нет.

"Ускорение" (с 5 сентября)

Главным научно-фантастическим фильмом месяца станет лента "Ускорение". Она расскажет о том, как группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью.

Сыграли в ленте Кейси Аффлек ("Интерстеллар", "Оппенгеймер"), Лоренс Фишберн ("Матрица", "Джон Уик 2"), Томер Капон (сериал "Пацаны") и другие.

В кинотеатр пустят тех, кому уже исполнилось 18 лет. Баллы фильму пока нигде не выставили.

"Смотри на меня!" (5 сентября)

5 сентября выйдет фильм режиссера Владимира Грамматикова ("Маленькая принцесса", "Мио, мой Мио") по сценарию Андрея Кончаловского ("Одиссея", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына") под названием "Смотри на меня!". Главную роль в нем исполнила Александра Урсуляк ("Время первых", "Библиотекарь").

Действие фильма происходит в 1948 году. Бывшая оперная певица и мама четверых детей Нина Левицкая ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего почти год назад. По слухам, отец семейства должен находиться где-то в Москве. Чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу. Вместе с детьми и коровой она едет в товарном поезде. Удастся ли им добраться до Москвы и увидят ли дети отца, можно узнать, посмотрев фильм.

В кино пустят тех, кому уже исполнилось 16 лет. На агрегаторах ленту пока не оценили.

Кстати, в первый раз фильм показали в Барнауле в рамках Шукшинского кинофестиваля.

"Рыжий" (с 12 сентября)

12 сентября на экраны выйдет и фильм о поэте Борисе Рыжем. Его сыграл участник рэп-групп "Макулатура", "Шляпа Шаляпина" и "Ночные снайперы", писатель Евгений Алехин.

Действие ленты происходит в Екатеринбурге в 1990-х годах. Там живет младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Он с легкостью может договориться с братками, съездить в Москву за премией "Антибукер" или загреметь в отделение милиции.

Кроме Алехина, в фильме сыграли Таисия Вилкова ("Непослушник", "Последний богатырь: Корень зла"), Евгений Ткачук ("Казнь", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок на агрегаторах у нее пока нет.

"Игра киллера" (с 12 сентября)

Любители боевиков смогут посмотреть американский фильм "Игра киллера".

По сюжету наемный убийца Джо узнает, что он неизлечимо болен. Чтобы не страдать, он нанимает лучших киллеров себя убить. Однако вскоре оказывается, что в больнице перепутали снимки. Теперь на него охотятся профессиональные убийцы, а Джо должен будет спасти себя и возлюбленную.

В фильме сыграли Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Дюна"), София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", дилогия "Мятежная луна"), Пом Клементьефф ("Стражи Галактики: Часть 2", "Миссия невыполнима. Смертельная расплата"), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Остров проклятых"), Терри Крюс ("Дедпул 2", "Неудержимые") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Хеллбой: Проклятие Горбуна" (с 19 сентября)

В сентябре в официальный российский прокат выходит уже четвертый фильм по "Хеллбою" с подзаголовком "Проклятие Горбуна". Это уже второй подряд перезапуск серии о существе из ада, новую экранизацию комиксов об этом персонаже снял Брайан Тейлор ("Призрачный гонщик: Дух мщения", "Адреналин").

Действие ленты происходит в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследователей застревают в сельской местности Аппалачей и обнаруживают маленькую общину, населенную ведьмами и возглавляемую местным старостой. Этот староста оказывается демоном, который имеет связь с прошлым Хеллбоя. С ним Хеллбою и предстоит разобраться.

Роль Хеллбоя в этот раз исполнил актер Джек Кеси ("Дедпул 2", "Спасатели Малибу").

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Субстанция" (с 19 сентября)

Любители фильмов ужасов с 19 сентября смогут оценить киноленту "Субстанция", которая расскажет о голливудской звезде Элизабет Спаркл, слава которой осталась в прошлом, но она все еще ведет популярное шоу на телевидении. Передачу планируют перезапустить с новой звездой, и Элизабет решается принять уникальный препарат "Субстанция". В итоге появляется молодая и сексуальная Сью. Однако расплата не заставит себя долго ждать. Какой она будет, можно увидеть в кино.

В фильме сыграли Маргарет Куолли ("Однажды… в Голливуде", "Славные парни"), Деми Мур ("Привидение", "Непристойное предложение"), Деннис Куэйд ("Послезавтра", "Пандорум") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок на "Кинопоиске" у нее пока нет.

"Граф Монте-Кристо" (с 19 сентября)

Еще одной большой премьерой месяца станет французско-бельгийская лента "Граф Монте-Кристо" – экранизация одноименного романа Александра Дюма.

Фильм расскажет о том, как молодой Эдмон Дантес становится жертвой заговора, и его арестовывают в день своей свадьбы за преступление, которого он не совершал. После 14 лет в заточении Дантесу удается бежать. На таинственном острове он находит сокровище и становится графом Монте-Кристо и теперь намерен отомстить.

Роль графа Монте-Кристо исполнил французский актер Пьер Нине, известный по ленте "Ив Сен-Лоран".

Рейтинга у ленты на "Кинопоиске" пока нет. На IMDB он набрал 8 баллов из 10. Возрастное ограничение 12+.

А что будет в "сером" прокате?

В "сером" прокате в сентябре может выйти фильм Тима Бертона "Битлджус 2" – продолжение культовой ленты 1988 года. В Америке она выйдет 6 сентября 2024 года, в России картина может оказаться чуть позже. Действие ленты развернется спустя 40 лет после событий оригинала. Семья Дитцов возвращается в Уинтер-Ривер после трагедии. Дочь Лидии Астрид находит на чердаке макет города. И внезапно открывается портал в Загробный мир, из которого выходит Битлджус.

Также 20 сентября в США состоится премьера мультфильма "Трансформеры: Начало", который расскажет предысторию саги о трансформерах, а именно о том, как юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев в заклятых врагов. Успеет ли картина появиться в российских кинотеатрах в сентябре, пока неизвестно.

Также 27 сентября в США обещают выпустить новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис" с Адамом Драйвером в главной роли. Но когда он появится в России, пока неизвестно.